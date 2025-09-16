 / Politica

Politica | 16 settembre 2025, 14:39

Regione Liguria verso due nuovi assessori: Bucci annuncia l’ampliamento dell’esecutivo entro l’anno

Approvate le modifiche allo statuto regionale. Il presidente: “Servono competenze per lavorare bene, pronti anche a ricorrere ai consiglieri delegati”.

Marco Bucci

Marco Bucci

"Entro l’anno contiamo di avere i due nuovi assessori". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’approvazione, in seconda lettura, delle modifiche allo statuto regionale (legge 3 maggio 2005) che consentono l’introduzione di due nuovi esponenti all’interno dell’esecutivo. 
“Serve ancora un po' di tempo – ha detto Bucci – in quanto domani è prevista la pubblicazione delle modifiche alla legge statutaria e da quel momento scattano i tre mesi necessari per metterla in atto”. 

“Il governo ha dato questa possibilità, alla Liguria come ad altre regioni – ha aggiunto il presidente Bucci – e noi la cogliamo al volo, perché ritengo sia opportuno avere il numero di persone necessario a lavorare bene. I criteri per la scelta sono i soliti: ho bisogno di competenza, sceglieremo le persone più competenti. Non abbiamo ancora iniziato il processo. Abbiamo tutto il tempo per lavorarci. E se non bastassero i due assessori in più, faremo ricorso anche i consiglieri delegati. L’unico obiettivo è lavorare bene”. 
 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium