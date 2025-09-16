Regione Liguria verso due nuovi assessori: Bucci annuncia l’ampliamento dell’esecutivo entro l’anno

"Entro l’anno contiamo di avere i due nuovi assessori". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a margine dell’approvazione, in seconda lettura, delle modifiche allo statuto regionale (legge 3 maggio 2005) che consentono l’introduzione di due nuovi esponenti all’interno dell’esecutivo.

“Serve ancora un po' di tempo – ha detto Bucci – in quanto domani è prevista la pubblicazione delle modifiche alla legge statutaria e da quel momento scattano i tre mesi necessari per metterla in atto”.



“Il governo ha dato questa possibilità, alla Liguria come ad altre regioni – ha aggiunto il presidente Bucci – e noi la cogliamo al volo, perché ritengo sia opportuno avere il numero di persone necessario a lavorare bene. I criteri per la scelta sono i soliti: ho bisogno di competenza, sceglieremo le persone più competenti. Non abbiamo ancora iniziato il processo. Abbiamo tutto il tempo per lavorarci. E se non bastassero i due assessori in più, faremo ricorso anche i consiglieri delegati. L’unico obiettivo è lavorare bene”.

