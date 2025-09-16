Il coraggio e l’altruismo in primo piano: la comunità di Riva Ligure rende omaggio ai suoi eroi silenziosi (Foto)

Un fil rouge che lega il volontariato e lo spirito altruista è ciò che collega le onorificenze che il Comune di Riva Ligure conferirà lunedì 22 settembre, alle 21:15 in piazza Matteotti, con il Consiglio Comunale Straordinario e Solenne che vedrà protagonisti i cittadini, le associazioni e le istituzioni.

Durante la cerimonia, come ormai da tradizione, verranno consegnati riconoscimenti a realtà e persone che hanno contribuito con impegno e dedizione alla crescita del paese e del territorio. Tra questi:

GS Riva Ligure e Asd Fudoshin Karatè Liguria, per la diffusione dei valori sportivi;

il Gruppo allestimento Carri fioriti Fiormiche e l’Associazione Delfini del Ponente APS, per il sostegno a cultura e socialità;

la Fidas, rappresentata dalla signora Di Blasio Italia e dal signor Ballarini Leonardo;

il Gruppo Alpini Riva-Santo Stefano e le associazioni di Protezione Civile Valli Argentina Armea Taggia e Protezione Civile Riviera dei Fiori Pompeiana;

la Confraternita dell’Oratorio di San Giovanni Battista;

Beatrice Covini, giovane protagonista di un coraggioso intervento di soccorso in mare lo scorso 22 luglio.

Particolare attenzione sarà riservata al mondo della scuola: la Primaria Sandro Pertini con la classe quinta, premiata per il concorso nazionale “Vorrei una legge che…”, e la Secondaria Guglielmo Marconi, insignita della Bandiera Verde per l’anno scolastico 2024/2025.

Verranno inoltre consegnati i kit scolastici a giovani residenti distintisi nello studio e nelle certificazioni linguistiche: Riccardo Ameglio, Tommaso D’Orazio, Matilda Miceli, Giacomo Musizzano, Fabio Trapani per la lingua inglese, e Iolanda Fazio, Alexander Grisolia, Andrea Matarazzo per la lingua francese.

Il Premio Riva Ligure 2025 sarà conferito alla Regione Liguria per il progetto “Eventi Autentici”, un’iniziativa che promuove e valorizza le tradizioni del territorio. Un premio che sarà ritirato dall'assessore regionale al turismo Luca Lombardi.

Il momento più solenne sarà però il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Dipartimento della Protezione Civile, a testimonianza del profondo legame tra la comunità e chi si impegna ogni giorno per la sicurezza collettiva. Per ritirare il premio è prevista anche l'arrivo di un esponente della protezione civile da Roma, che sarà affiancato dall'assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Un aspetto che salta subito all'occhio è quello di un forte legame tra tutte le realtà che verranno premiate: si tratta di persone ed enti che si sono adoperati con servizio spesso volontario sul territorio, per salvaguardare la sicurezza e la salvaguardia del territorio così come quelle delle persone. Dall'associazione Delfini di ponente che ha monitorato e permesso la nascita di nidi di tartaruga sulle coste di Riva, ai volontari della protezione civile impegnati nelle operazioni di soccorso e ricerca (pensiamo solo al caso di questa estate di Alain, il bambino che nel ventimigliese era rimasto disperso per circa 36 ore), passando poi anche dalle donazioni di sangue, un gesto che per qualcuno può valere una vita intera. Tutte operazioni in cui i singoli individui non vengono citati o celebrati: sono ovviamente gesti che non vengono compiuti per ricevete elogi ma per spirito altruista, ma che a volte meritano un elogio formale, che il Comune ha voluto concedere.

"La nostra intenzione - spiega il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - era quella di non essere superficiali e banali nelle scelte e credo che siamo riusciti nel nostro intento. Siamo fortunati di poter godere di una comunità coesa, e ci auguriamo una buona risposta di pubblico".

"Si tratta della ciliegina sulla torta di una grande stagione, un degno finale - incalza l'assessore Francesco Benza - siamo partiti il 24 giugno e con questo evento diamo la conclusione dell'estate, con una celebrazione che penso sia la migliore possibile per concludere".

"Con questo possiamo dare il giusto risalto a realtà che svolgono un lavoro encomiabile - conclude l'assessore Martina Garibaldi - ma il cui operato rischia di passare in sordina. Quello di protezione civile, associazioni e altri enti è un grande lavoro, però è anche un lavoro 'silenzioso'. È giusto rendere loro i meriti che possiedono".