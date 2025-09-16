Sanremo: un itinerario turistico ad anello per la ciclovia Rivieralp Collardente e la connessione con la ciclopedonale

Il Comune di Sanremo sta lavorando all’allestimento di un itinerario cicloturistico ad anello, tra la città dei fiori a Sanremo con la connessione alla ciclovia Rivieralp.

Nel luglio scorso, infatti, il Ministero del Turismo ha pubblicato una manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo mentre la Regione ha elaborato in merito il progetto ‘La Liguria degli anelli – Itinerari cicloturistici regionali’. L’obiettivo è la valorizzazione delle quattro province, attraverso la creazione di percorsi cicloturistici moderni e sostenibili, capaci di connettere la costa e l’entroterra, promuovendo la fruizione del territorio con interventi di investimento sulle infrastrutture.

L’assessorato al turismo ha individuato il tracciato della ciclovia ‘Rivieralp Collardente-Sanremo, ovvero l’itinerario cicloturistico ad anello San Romolo-Sanremo, che comprende tratti di viabilità che necessitano di interventi straordinari per consentire il collegamento con la pista ciclopedonale.

I lavori da eseguire sono relativi alla pista a fondo naturale della Parà, via Monte Ortigara dalla curva del Marzocco a Coldirodi e via Padre Semeria. Gli investimenti previsti sono pari a 120mila euro per la pista della Parà, 213mila per via Monte Ortigara e 2 milioni per via Semeria, ovvero un totale di 2,33 milioni di euro.

Il Comune, quindi, parteciperà alla manifestazione di interesse, tenuto conto che cofinanzierà per il 50% i lavori. Sono previsti stanziamenti per 60mila euro con l’avanzo di amministrazione, 106mila euro con fondi già disponibili per via Monte Ortigara e un milione previsto per il rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi.