Il Leviatano di Giannotta solca il mare di Sanremo: arte, visione e solidarietà a MareCultura 2025

Il mare diventa arte e simbolo di futuro sostenibile. Nell’ambito di MareCultura 2025 - Il cuore blu della Liguria, in programma il 20 e 21 settembre a Pian di Nave, il noto artista genovese Gregorio Giannotta realizzerà dal vivo una straordinaria performance pittorica: un trittico estemporaneo dedicato al suo celebre Leviatano Metafisico.

L’opera, potente metafora della natura che trascende l’uomo, si intreccerà con l’anima di Sanremo: il Leviatano porterà sul proprio dorso la città, trasformata in una sorta di arca sospesa tra realtà e immaginazione.

Un gesto di solidarietà concreta

Le tre tele realizzate durante MareCultura saranno protagoniste di una speciale asta di beneficenza, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Tethys ONLUS, punto di riferimento internazionale per la ricerca scientifica e la conservazione dei cetacei e dell’ambiente marino.

In prima fila in questa iniziativa c’è CNA Imperia, che non solo sostiene l’evento ma compirà il gesto concreto di devolvere una somma a Tethys, invitando cittadini, imprese e collezionisti a partecipare attivamente all’asta. L’auspicio è che ci sia una forte gara al rialzo, affinché il risultato finale abbia un impatto importante e tangibile per la tutela del nostro mare.

Le parole di CNA Imperia

«Con MareCultura vogliamo trasformare la bellezza in responsabilità. L’arte di Gregorio Giannotta ha un vero valore: è capace di emozionare, di dialogare con il territorio e di trasmettere un messaggio universale. Partecipare all’asta significa fare un gesto di solidarietà e, allo stesso tempo, un atto di attenzione verso l’arte e la cultura, che tanto hanno in comune con i valori dell’artigianato: creatività, tradizione, capacità di immaginare il futuro. CNA Imperia sarà in prima fila, e confidiamo che anche altri raccolgano questa sfida di generosità, perché il mare ha bisogno di noi oggi più che mai», Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia

Il cuore di MareCultura 2025

La performance di Giannotta e l’asta benefica rappresentano il cuore simbolico di questa edizione, rafforzando lo spirito di MareCultura: una festa popolare e internazionale che unisce racconto, artigianato, tradizione e sostenibilità in un’unica, potente visione. E ricordate: partecipare a quest’asta non è solo aggiudicarsi un’opera d’arte unica. È molto di più. Chi vince, fa vincere l’ambiente, il mare, la sostenibilità… la vita!

Appuntamento a Sanremo, Pian di Nave, il 20 e 21 settembre 2025, per vivere un’esperienza unica tra arte, mare, cultura e solidarietà.