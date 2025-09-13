Fine estate in provincia di Imperia: tra sagre, sport e cultura, un weekend da vivere tutto d’un fiato

Il profumo dell'estate si sta lentamente dissolvendo nell'aria, ma il calendario degli eventi nella provincia di Imperia dimostra che la stagione non è ancora finita. Questo fine settimana è un tripudio di iniziative che mescolano il sapore autentico delle sagre di paese, l'energia delle competizioni sportive e il fascino della cultura, con appuntamenti in grado di soddisfare ogni gusto e fascia d'età. Dalle sagre della lumaca a Molini di Triora, a quella della pansarola ad Apricale, fino alle numerose manifestazioni sportive che animeranno il weekend, il ponente ligure si conferma una terra ricca di sorprese.

Ad Apricale, domenica 14 settembre, torna uno degli appuntamenti più attesi: la Sagra della Pansarola e dello Zabaione. Le celebri frittelle dolci, citate già nell’Ottocento dal viaggiatore William Scott, vengono preparate e cotte in una gigantesca padella con quintali di olio, in uno spettacolo che coinvolge l’intero borgo. Da quando negli anni ’70 il ristorante ‘Da Baci’ propose l’abbinamento con lo zabaione, il connubio è diventato inseparabile: oggi i volontari apricalesi sono maestri nel servirlo caldo e spumoso, rendendo unica l’esperienza di chi arriva a gustarlo.

Se Apricale profuma di dolce e di zabaione, a Molini di Triora la protagonista assoluta è la lumaca. Domenica si svolgerà infatti la 64ª edizione della Sagra della Lumaca, una delle manifestazioni gastronomiche più longeve della Liguria. Nata negli anni ’60 come festa di paese, la sagra è cresciuta fino a diventare un evento capace di richiamare centinaia di visitatori ogni anno, incuriositi dall’originalità del piatto e dall’atmosfera conviviale.

La ricetta delle lumache molinesi è rimasta fedele alla tradizione: cotte lentamente con aromi, verdure e spezie, rappresentano un piatto unico, dal sapore deciso e inconfondibile. Gli stand gastronomici offriranno non solo lumache in diverse preparazioni, ma anche altri piatti tipici della cucina dell’alta Valle Argentina: polenta, spezzatini, salumi e dolci caserecci.

La sagra è anche un’occasione di festa collettiva: le piazze e le vie del borgo si animeranno con mercatini artigianali, musica dal vivo, spettacoli per tutte le età e momenti di intrattenimento popolare. La tradizione vuole che l’evento si concluda con una grande serata danzante, in cui residenti e turisti ballano insieme fino a tarda notte, mantenendo viva la dimensione autentica e comunitaria di questa manifestazione.

Il weekend imperiese non è fatto solo di sagre e buon cibo, ma anche di sport vissuto come festa popolare, capace di coinvolgere atleti, famiglie e curiosi.

A Sanremo la due giorni parte già sabato mattina con il Concorso internazionale di salto ostacoli, che porta al Campo del Solaro amazzoni e cavalieri provenienti da sei Paesi europei. Una cornice elegante, con ingresso gratuito, che unisce la passione per l’equitazione all’occasione di vedere da vicino atleti di livello internazionale. Sempre sabato, la spiaggia della Foce ospita ‘Sanremo Salute on the beach’, una mattinata dedicata al benessere e all’inclusione, con screening sanitari gratuiti, attività fisica dolce e giochi in riva al mare.

Domenica, invece, tutta la città dei fiori si trasforma in un grande villaggio sportivo grazie alla Festa dello Sport 2025, patrocinata dal Coni. Le associazioni sportive di Sanremo si raduneranno tra Villa Ormond, i giardini Nobel e corso Salvo D’Acquisto per offrire dimostrazioni, esibizioni e laboratori aperti a tutti. Dalla ginnastica alla scherma, dal calcio al pattinaggio, fino agli sport più innovativi, sarà una vera vetrina delle discipline praticabili sul territorio. Quest’anno l’evento avrà un ospite speciale: l’artista Michelangelo Pistoletto, candidato al Nobel per la Pace, che porterà una riflessione sul valore educativo e sociale dello sport.

Non meno ricco il programma di Bordighera, che sabato celebra il suo Festival dello Sport. La giornata inizia con un corteo festoso delle associazioni sportive dal Palazzo del Parco fino al Palazzetto, dove si terrà lo spettacolo teatrale ‘Origini dello sport’. Nel pomeriggio le attività si sposteranno sul lungomare e al porto, con prove di canoa, vela e altre discipline acquatiche. La chiusura sarà in grande stile, con musica dal vivo, dj set e food truck fino a tarda sera: una vera festa cittadina che unisce mare, sport e divertimento.

Domenica sarà la volta di San Lorenzo al Mare, che lega lo sport all’energia del borgo marinaro. La giornata si aprirà con la Festa dello Sport nel centro storico, che trasformerà vie e piazze in spazi per esibizioni e attività aperte a tutti. Subito dopo, al porto Marina di San Lorenzo, partirà la San Lorenzo Run, urban trail giunto alla terza edizione: 7 chilometri di percorso panoramico che attraversa il borgo e il lungomare, pensato non solo per i podisti esperti ma anche per famiglie e gruppi di amici che vogliono vivere una mattina all’insegna dell’attività fisica e del divertimento.

Tra le tante manifestazioni del fine settimana, ce n’è una che spicca per originalità e spirito goliardico: ImperiaPolis, la storica gara di carretti autocostruiti che torna sabato 13 settembre a Imperia. L’appuntamento è per le 17.30 al Parasio, il cuore antico della città, da cui i partecipanti si lanceranno in una corsa adrenalinica lungo le stradine che scendono fino al mare. Non si tratta di semplici carretti: ogni squadra costruisce il proprio mezzo con fantasia e ingegno, dando vita a veri e propri bolidi artigianali, spesso decorati in maniera bizzarra e spettacolare.

L’evento è molto più di una gara: è una festa popolare che richiama grandi e piccoli, spettatori e curiosi pronti ad applaudire le discese mozzafiato. La corsa è accompagnata da musica, intrattenimento e dall’ironia tipica di questa manifestazione, che unisce la competizione al puro divertimento.

Chiunque lo abbia visto almeno una volta lo racconta come un appuntamento imperdibile, capace di restituire quella leggerezza e quella gioia collettiva che spesso solo le tradizioni popolari sanno regalare.



Infine, ad Arma di Taggia, spazio ai piccoli ciclisti con il 1° Gran Premio Casa della Moto, gara ciclistica riservata ai bambini e alle bambine della categoria Giovanissimi. L’appuntamento è in piazza Chierotti, cuore della manifestazione, dove prenderà il via la prima delle sei gare in programma alle ore 14.30.

Gli altri appuntamenti del weekend

Musica e Spettacolo



Il weekend si apre con il gran finale di ‘Sanremo Rock & Sanremo Trend’, la storica kermesse che vedrà esibirsi al Teatro Ariston artisti emergenti della scena rock, indie e pop, un appuntamento imperdibile per scoprire i talenti di domani. A Diano Marina, le vie del centro si animano con una ‘Serata in rosso’ tra musica dal vivo e DJ set, mentre a San Lorenzo al Mare si balla al ritmo del ‘Latin Summer Festival’ con salsa, bachata e kizomba. Gli amanti del blues e del rock d’annata non potranno mancare al concerto dei Lost in Blues a Bordighera, che celebrano vent’anni di attività con un repertorio che omaggia mostri sacri come Zucchero e Joe Cocker. A Vallecrosia, il centro storico risuona delle ‘Migr@Zioni Musicali’, un concerto che mescola le sonorità del coro Troubar Clair con il duo Undaduo. Anche l'entroterra regala gioielli musicali. A Diano Castello, un concerto del neonato Coro Polifonico Castrum Diani rende omaggio a Mozart, mentre a Lucinasco, la ‘Settimana della Viola da Gamba’ si chiude con il concerto finale ‘La Monica’, un viaggio affascinante nella musica rinascimentale e barocca. La domenica, a Sanremo, il ‘Voxonus Festival’ presenta al Forte di Santa Tecla lo ‘Stabat Mater’ di Pergolesi, e il Teatro dell’Opera del Casinò ospita la finale del concorso ‘Unojazz&Blues Contest’. Infine, Bajardo chiude il ciclo del ‘Salotto Bösendorfer’ con un concerto di violino e pianoforte.

Sagre e Mercatini



La tradizione enogastronomica è la vera protagonista. San Bartolomeo al Mare festeggia il suo 66° Festival di San Matteo con l'apertura degli stand gastronomici e una serata danzante. A Sanremo, il cortile della Chiesa della Mercede si trasforma in una grande festa con ravioli, salsiccia e rostelle, accompagnati da animazione per bambini e musica dal vivo. Per un'esperienza più profonda, Imperia celebra la Festa di San Maurizio con l’’Expo alpi del mare’, una mostra-mercato dedicata ai prodotti a km zero e all’artigianato locale.

Cultura, Arte e Letteratura



La cultura non è da meno. A Cipressa, il poeta e romanziere irlandese William Wall presenta il suo ultimo libro in un'atmosfera conviviale, con musiche celtiche che accompagnano il dialogo con l'autore. A Perinaldo, la rassegna letteraria ‘Seconda Stella a Destra…’ prosegue con la presentazione del libro ‘Mostruosa Mente’ di Mauro Mazza, con musica dal vivo e un momento artistico. A Pigna, gli appassionati di enogastronomia e natura possono unire le due passioni con l'escursione ‘Vini e cammini’, un percorso ad anello che abbina la bellezza del paesaggio a degustazioni di piatti tipici e vini del ponente ligure.



Dunque un fine settimana che sa di estate, ma guarda già all’autunno, con un’offerta culturale e popolare che racconta la vivacità di un territorio ricco di storie, sapori e passioni.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

