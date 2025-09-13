150 eventi, un’estate indimenticabile: il bilancio dell’associazione Viva Armea (Foto)

L’estate è conclusa, ed è giunto il momento di fare un bilancio per l’associazione Viva Armea che quest’anno ha raggiunto il record di eventi nel suo anno migliore, con la collaborazione del presentatore Salvatore Stella che ha arricchito con la sua esperienza il lavoro svolto dal direttore artistico Alex Penna che, ha trovato in lui un ottima spalla organizzativa e questo connubio, ha portato i format dell’associazione a grandissimi livelli.

L’anno scorso è iniziata questa collaborazione costruttiva già ad agosto con la prima organizzazione Sanremese riguardo il format “Sanremoclonati”, di cui ideatore e patron è proprio Salvatore Stella che, dal 1999 ha avuto successo in Piemonte cercando performer che potessero interpretare cantanti famosi ed internazionali.

Questa partnership tra i due personaggi è continuata anche durante l’anno nell’organizzazione di concorsi di canto ormai conosciuti come il “Cantainverno” e il “Cantaestate” sempre legati a format canori nazionali e televisivi dove, hanno potuto eccedere cantanti della scuderia di Alma Percorso Vocale, come la Sanremasca Marida Semiglia che è stata scelta come finalista su Rai 1 a The Voice Senior nel team Arisa, oltre che ad altri performer che hanno avuto la possibiltà di fare medesime esperienze.

Hanno avuto grande successo i format “Summer Magic Songs” svoltosi al teatro Ariston di Sanremo con la partecipazione nelle masterclass del Maestro Vincenzo Capasso e della vocal coach Stefania Pietro Paolo, “Tutto in una notte” evento proposto in vari locali privati ma soprattutto in occasione del Ferragosto Sanremese organizzato a villa Ormond con la partnership dell’organizzatrice di eventi Simona Torelli, rassegna canora dove si sono esibiti cantanti in rappresentanza dei 4 format principali dell’ associazione Viva Armea.

Grazie alla fiducia dell’Assessore al turismo e manifestazioni di Sanremo Alessandro Sindoni e al Sindaco Alessandro Mager, che hanno creduto nel progetto, il “Festival Story” è stato inserito nel calendario estivo manifestazioni che, quest’anno ha raggiunto il record di eventi proponendo più di 150 spettacoli studiati per allietare tutte le fasce di età, di gusti e di generi musicali e non solo.

Festival Story, grazie a questo inserimento sul palco di pian di Nave nelle serate di lunedì 28 luglio e mercoledì 3 settembre, ha avuto la possibilità di evolversi a livello nazionale, organizzando selezioni in ben 13 regioni d’Italia grazie alla collaborazione di talent scout e organizzatori di eventi professionisti come: Roberto Re, Morris Maggini, Danilo Daita, Gianna Fakta, Gerardo Benedetto, Federica Gili e Lucia Sansone.

Uno speciale ringraziamento va alle partnership con Radio Monte Stella, Radio Muggello e Radio Archimede nella persona di Rossella Bisceglia che, hanno intervistato cantanti e organizzatori durante gli eventi svolti sul mega palco di pian di Nave, i quali hanno riscontrato nelle due serate un sold-out importante.

L’associazione Viva Armea ringrazia la segreteria comunale dell’assessorato al turismo, Calvini service, Alma Star Tv con la regia di Gian Carlo Platino, i photo makers Luca Rolando e Milena Camellini, le driver Barbara Girelli e Priscilla Parise per la loro professionalità, la Famija Sanremasca per le pubbliche relazioni, il narratore ufficiale Paolo Pippione, Massucco Wine per la sponsorizzazione tutti i cantanti finalisti nazionali e anche quelli che non hanno superato le selezioni, ma soprattutto il numerosissimo pubblico che si è affezionato al festival Story interagendo grazie al “festival coro” e con i presentatori nell’indovinare i titoli dei brani.

Soddisfatti degli obiettivi raggiunti, l’associazione ha già preparato gli eventi da proporre per il calendario invernale e del 2026, fiduciosi di una rinnovata fiducia da parte dell’ Assessore al turismo, si può solo che prendere atto degli ottimi risultati ottenuti.