Badalucco celebra lo stoccafisso tra tradizione, business e alta cucina: attesa per la presentazione ufficiale della 53ª edizione del Festival

Il Comune e la Pro Loco di Badalucco, insieme alla Confraternita dello Stoccafisso alla Badalucchese, con il sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria, del Norwegian Seafood Council e di Tørrfisk fra Lofoten IGP, annunciano un appuntamento speciale in vista della 53ª edizione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco. Lunedì 15 settembre alle ore 17, presso il ristorante Umami di Badalucco, si terrà un incontro esclusivo dedicato a giornalisti, istituzioni e operatori della ristorazione. Si partirà con la Conferenza Stampa di presentazione del Festival dello Stoccafisso di Badalucco (20 - 21 settembre 2025) e sarà svelata la locandina ufficiale di questa 53ª edizione. Come da tradizione sarà una fotografia d’autore che racconta l’anima del borgo e l’amore dei badalucchesi per il loro piatto identitario. A seguire, il programma prevede tre momenti distinti:



• BUSINESS E TERRITORIO – la presentazione del progetto Stoccafisso IGP con la firma di un accordo commerciale tra Botti Food Service (azienda di Taggia) e Tørrfisk fra Lofoten IGP, che garantirà la disponibilità dello stoccafisso norvegese IGP. In rappresentanza dell’importante ente norvegese e a testimonianza del legame con l’evento badalucchese, saranno presenti: Olaf Johan Pedersen, Direttore Italia di Torrfisk fra Lofoten IGP, consorzio di produttori di Stoccafisso di Lofoten IGP e Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council (NSC), azienda pubblica di proprietà del Ministero del Commercio, dell'Industria e della Pesca che promuove il pesce e i prodotti ittici norvegesi a livello globale.

• CONVEGNO “IL VIAGGIO DELLO STOCCAFISSO IGP: DALLE LOFOTEN ALLA LIGURIA” – un momento di confronto dedicato alla filiera, alla valorizzazione e alle novità per il futuro di questo prodotto culinario. Interverranno: - Olaf Johan Pedersen - Lo Stoccafisso di Lofoten IGP, dove nasce, come si produce e come si lavora; - Tom-Jørgen Gangsø - Il seafood norvegese; - Alfonso Ioculano - La lavorazione e conservazione dello Stoccafisso; - Livio Revello - Lo Stoccafisso nella tradizione culinaria ligure e l'abbinamento con i vini locali; - Andrea Botti - La distribuzione dello Stoccafisso - Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, chiuderà i lavori.



• FOOD EXPERIENCE – cooking show con lo chef stellato Ivano Ricchebono, ambasciatore dello stoccafisso norvegese in Italia, e con lo chef resident di Umami Matteo D’Elia, che proporranno due visioni innovative del piatto simbolo di Badalucco. L’appuntamento del 15 settembre non è aperto al pubblico, ma rappresenta un momento di confronto e approfondimento riservato a chi contribuisce alla promozione culturale ed enogastronomica della Liguria.