Sanremo Rock & Trend 2025: finali nazionali al Teatro Ariston il 12 e 13 settembre

Il 12 e il 13 settembre 2025, nella Sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo, si terranno la finale nazionale e la finalissima di “Sanremo Rock & Sanremo Trend”, evento musicale organizzato da Nove Eventi srl e dedicato ad artisti emergenti italiani della scena rock, indie, alternative, pop rock, senza dimenticare gli altri generi musicali.

La finalissima sarà presentata da Gabriele Bròcani, voce nota di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport. L’inizio è fissato per le 20.30, con ingresso gratuito.

Nel 2024 a conquistare il primo posto al Sanremo Rock è stata la band Atwood con il singolo “Can’t stop me”, videoclip entrato in alta rotazione su MTV. Il gruppo, oggi in tour, si è esibito anche al Firenze Rock il 13 giugno 2025. Sanremo Trend è stato invece vinto da Ayla.

Quest’anno sono arrivate circa 6.000 candidature, da cui sono stati selezionati 300 artisti tra band, duo e solisti per le finali di macro-area (Nord, Centro e Sud Italia). Alla finalissima di sabato arriveranno in dodici: sei per Sanremo Rock e sei per Sanremo Trend. Saranno loro a contendersi la vittoria della 38ª edizione. L’organizzazione porterà a Sanremo oltre 600 persone, tra artisti, staff, giuria e accompagnatori.

Nato negli anni Ottanta, Sanremo Rock continua a rappresentare un punto di riferimento per tanti giovani che sognano di far conoscere la propria musica e intraprendere un percorso professionale.

La giuria della finalissima:

Per la sezione Rock: Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix).

Per la sezione Trend: Danila Satragno, Ettore Diliberto e Alex Zullo (past president FIPI).

Un percorso partito in estate, con tre tappe principali: il 17 agosto a Livorno per il Centro Italia, il 2 agosto a Noto per il Sud e il 30 agosto a Ferrara, nel cortile del Castello Estense, per il Centro-Nord.

Il direttore artistico, maestro Angelo Valsiglio, sottolinea:

“Anche quest’anno il lavoro del team ha permesso di raggiungere risultati importanti: Sanremo Rock & Trend continua a crescere, mantenendo viva la sua missione di dare spazio alle nuove generazioni e alle diverse anime della musica. Sanremo rimane il cuore pulsante della musica italiana e siamo orgogliosi di contribuire a valorizzarla. Un sentito ringraziamento va al Teatro Ariston, a Walter Vacchino e ad Alessandro Sindoni che continuano a credere in noi e nella nostra visione”.

Sulla stessa linea il presidente Giordano Tittarelli:

“Questa edizione conferma l’alto livello degli artisti e la forza del movimento che negli anni si è consolidato. Sono fiero della qualità delle proposte arrivate e del seguito che l’iniziativa continua ad avere. Ringrazio il Comune di Sanremo e tutti i partner istituzionali, con l’auspicio di rafforzare ulteriormente la collaborazione per costruire insieme un futuro musicale solido e appassionante”.

Partner e collaboratori del Sanremo Rock & Trend Live Tour 2025:

Daniele Beretta (Hard Rock Cafe Firenze), Antonella Lia (coordinamento Sud Italia), Luca Loffredo (Stage Company Regione Lombardia), Manuel Verardo (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Sardegna), Fernando Daidone “Kyo Comm” (Sicilia), Daniele Spaziani “Agharty Records” (Lazio), Alice Sortino (Liguria e Piemonte), Vanessa Barbato e Piero Ciantelli (Claps Eventi, Centro Italia – Livorno).