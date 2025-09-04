 / Eventi

Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un tavolo di progettazione territoriale

Gli incontri si rivolgono a CER già costituite o in fase avanzata di sviluppo, amministrazioni locali, enti del terzo settore, imprese, altri soggetti pubblici o privati interessati al tema

Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza un tavolo di progettazione territoriale

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività dedicate alla Transizione ed efficienza energetica e alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ha organizzato un tavolo di progettazione territoriale aperto a tutti gli interessati: il 16 settembre si terranno due incontri on line sulle CER e sull’Intelligenza Artificiale legata alla gestione delle risorse idriche promossi dal PID (Punto Impresa Digitale) dell’ente camerale.

Gli incontri si rivolgono a CER già costituite o in fase avanzata di sviluppo, amministrazioni locali, enti del terzo settore, imprese, altri soggetti pubblici o privati interessati al tema.

Il programma prevede: sessione mattutina dalle 10 alle 13 sul tema “Introduzione generale al tema delle CER, vantaggi e panoramica normativa e tecnica” con presentazione di casi concreti ed esperienze territoriali; sessione pomeridiana dalle 15 alle 17.30 per operatori e realtà già in fase avanzata con approfondimento sull’integrazione di nuovi strumenti digitali e sull’uso dell’Intelligenza Artificiale non solo per la produzione di energia green ma anche applicata alla gestione delle risorse idriche. Spazio per domande e interazione con esperti.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione tramite il seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGS3bqPRkET7Ufyu9EP8gf5dSSwX-VTbhFnK7sPaYM9LkKvg/viewform

Il link per seguire i lavori su piattaforma Zoom sarà inviato via email a tutti gli iscritti in prossimità dell’evento.

Per qualsiasi informazione contattare il PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria scrivendo a: pid@rivlig.camcom.it

