Area Sanremo, da Venezia a Polignano a Mare: opportunità, progetti ed experience sinfoniche dedicate ai giovani talenti

“Sono molto felice di essere qui, in occasione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, un palcoscenico di respiro internazionale, con un progetto legato ad Area Sanremo. Come Fondazione stiamo indirizzando tantissime energie e attività per costruire opportunità concrete e progetti dedicati ai giovani. Siamo entusiasti per quanto accaduto oggi a Venezia e per quanto accadrà tra qualche giorno a Polignano!”.

Sono le parole dell’avv. Filippo Biolé (presidente Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo) al termine dell’evento organizzato da Genova Liguria Film Commission presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia. Sul palco Maria Tomba - vincitrice di Area Sanremo 2024 e partecipante al 75° Festival della Canzone Italiana - che ha presentato il suo primo videoclip - “Van Gogh” - girato tra Sanremo e Alassio.

Un progetto nato dalla collaborazione tra Area Sanremo, LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Stefano Senardi, Genova Liguria Film Commission, Comune di Sanremo e Comune di Alassio. Realtà liguri che hanno saputo fare squadra per sostenere una giovane artista che, in questa regione è riuscita a realizzare il suo sogno, creando al tempo stesso sinergie tra musica, cultura e territorio. E che oggi, dal palco dell’evento, hanno ribadito l’intenzione di proseguire e fare crescere questo progetto.

All’evento hanno partecipato anche il consigliere comunale Giovanni Bestagno e, in collegamento, Enza Dedali, Assessore alla Cultura, Orchestra Sinfonica, Centri Storici, Frazioni e Patrimonio del Comune di Sanremo.

Dopo Venezia, la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo si sposterà a Polignano a Mare, per un festival di tre giorni dedicato a Domenico Modugno. “Siamo pronti anche quest’anno a celebrare il gemellaggio tra Sanremo e Polignano a Mare, due città della Musica che hanno trovato in Domenico Modugno un ponte ideale” – dichiara l'assessore Enza Dedali –. “La nostra collaborazione continua nel segno della canzone d’autore, dei grandi interpreti e dei giovani talenti”.

Venerdì alle 21, infatti, sul grande palco allestito in piazza Suor Maria Laselva a Polignano a Mare, si svolgerà un concerto-spettacolo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Valter Sivilotti che ha costruito ed arrangiato un percorso musicale legato a Modugno che ruota intorno a tre parole chiave: collaborazioni, eredità e amicizia. Sul palco cinque interpreti di Area Sanremo 2024 che nel corso di quest’anno hanno partecipato alle masterclass “Sinfonica Experience” curate dallo stesso Sivilotti - pianista, compositore e direttore d'orchestra tra i più acclamati della sua generazione - e dalla vocal coach Franca Drioli.

Un percorso originale, finalizzato a far esplorare a giovani interpreti il repertorio dei grandi successi del Festival e ad offrire loro una preparazione completa - dal lavoro sulla voce, studio di testo e spartiti, interpretazione e postura - per potersi esibire con un’orchestra sinfonica.

I cinque selezionati - Marco Bonafede, Sabrina Chillè, Arianna Chiara De Piccoli, Maicol Gadda e Zanze - venerdì interpreteranno alcuni brani di Modugno e alcuni grandi successi della canzone italiana. Un viaggio musicale che sarà accompagnato dal racconto scritto e interpretato dell’attore Davide Mancini ricco di riflessioni, aneddoti legati alla vita e alla carriera del grande Mimì. Ospite speciale della serata invitata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo: Gigliola Cinquetti, che con Modugno vinse il Festival nel 1966 con “Dio come ti amo”.

Un’artista poliedrica che iniziò la sua lunga carriera nel 1964, quando giovanissima, a soli 16 anni, trionfò al Festival di Sanremo e nello stesso anno all’Eurovision Song Contest con la canzone “Non ho l’età” diventando la più giovane vincitrice della competizione. Una grande artista, famosa a livello internazionale, che potrà dare anche utili consigli ed essere di stimolo per i giovani artisti di Area Sanremo.