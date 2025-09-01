Imperia: Sanna e Ioculano (PD) “Il crollo del soffitto in un ufficio di proprietà della Regione Liguria a Imperia è un fatto gravissimo

“Il crollo del tetto in un ufficio di proprietà della Regione Liguria, in viale Matteotti 50 a Imperia, dove si trova l'ispettorato agrario e altri numerosi servizi, è un fatto gravissimo. Se non si è fatto male nessuno è solo per puro miracolo, perché la dipendente era in un’altra stanza a fare delle fotocopie. La cosa ancora più grave è che la Regione Liguria aveva in programma proprio per quella struttura dei lavori di manutenzione che sarebbero dovuti partire a maggio 2025, ma non sono mai iniziati". Così il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale PD Enrico Ioculano commentando quanto accaduto in un edificio di proprietà della Regione Liguria a Imperia.

"Quella della sicurezza degli edifici regionali - proseguono - è un tema che solleviamo da tempo e che oggi ha mostrato i rischi e tutte le problematicità. Vale per Imperia come per gli edifici di tutte le altre province, compresa Genova, dove i lavori previsti nel palazzo di via Fieschi 15 sono stati rinviati a data destinarsi. Nel frattempo nessuna garanzia di sicurezza per i dipendenti che continuano a lavorare in edifici vetusti, privi degli standard minimi di sicurezza. Da parte del Gruppo PD in Regione particolare vicinanza alla dipendente che si trovava nell'ufficio oggetto del crollo e a tutti i dipendenti di quella sede di Imperia che sono stati evacuati. Invitiamo la Giunta regionale a intervenire in modo tempestivo non solo sull’edificio in questione, ma anche su tutti gli altri edifici, compresi quelli genovesi, i cui lavori di manutenzione e messa in sicurezza sono stati rimandati. Questo caso dimostra che non si può più aspettare”.