Sanremo veste l’eccellenza: ecco "Stile Artigiano è di Moda"

In occasione della quarta edizione di Stile Artigiano è di Moda. Festival della Moda Sartoriale che si svolgerà presso il Casinò di Sanremo dal 5 al 14 settembre, oltre – in Sala Privata - alla mostra In segno di servizio dedicata alle uniformi e agli abiti sartoriali del Principe Ranieri III di Monaco, la Sala Privatissima accoglierà l’esposizione Artigiani in Liguria a cui presenzieranno:

: attività della famiglia Michelutti, a Ventimiglia, che da 35 anni produce lavorazioni in oro e argento, creando gioielli unici tra cui figurano soprattutto le incisioni e le prototipazioni in 3D. Filigranart : laboratorio artigianale di filigrana in argento che opera nel centro storico di Campo Ligure (Genova), centro nazionale della filigrana. Davide Oddone ha proseguito la tradizione di famiglia, diventando artigiano nella lavorazione della filigrana tipica campese e nelle nuove collezioni ispirate alle tendenze moderne del gioiello, insieme ad oggetti progettati su disegno dei clienti.

: laboratorio orafo specializzato in “gioiello narrativo” dell'orafa Emanuela Burlando di Genova. La parola “ogi” in giapponese significa “ventaglio”. Il punto di attaccatura delle stecche viene considerato una rappresentazione della nascita mentre il raggio di stecche rappresenta i possibili sentieri che la vita può seguire. Da questo concetto prendono forma i gioielli, intesi come creatività in mutamento, dove il carattere tradizionale del monile si fonde con l'innovazione. Be Your Bag : attività artigianale genovese che si occupa della produzione di borse portata avanti dalla famiglia Pieri. Al centro la lavorazione della pelle, unita al tessuto tecnico della vela per creare borse personalizzate pratiche, belle e resistenti.

: sartoria di Finale Ligure fondata da Fabiana e Daniela Bassani, che hanno lavorato come costumiste per i principali teatri di Torino, Milano e Vicenza, progettato e realizzato costumi per cerimonie ed eventi e collaborato con prestigiosi artisti. Da vent'anni lavorano per “I*NA CO.,LTD” di Tokyo presentando annualmente la collezione di prêt-à-porter con il nome Bassani Bassani. Atelier Sartoria La Rouche : atelier a La Spezia specializzato nella creazione di abiti su misura che esaltano la femminilità e lo stile della cliente. Antonella Guarino, la titolare, ha ottenuto dall'Accademia Nazionale dei Sartori il riconoscimento come uno dei migliori sarti d'Italia.

: laboratorio artigiano di Savona che realizza ceramiche artistiche dipinte a mano, nel solco della tradizione ligure. Lo stile del laboratorio di Barbara Fresia spazia dai classici decori “Bianco-Blu” alle personalizzazioni su misura. Ogni pezzo è unico, frutto di lavorazioni manuali tramandate da secoli. Vasi, piatti, targhe e bomboniere raccontano l'eccellenza della ceramica savonese. Atelier Sanvenero : sartoria artigianale savonese dal 1880, realizza capi su misura per uomo e donna con tessuti pregiati e lavorazioni fatte a mano. Dallo stile business all'eleganza cerimoniale, ogni abito è disegnato per esaltare la personalità di chi lo indossa. Tradizione sartoriale italiana e consulenza personalizzata si uniscono in creazioni uniche dominate dalla qualità delle stoffe e dall’attenzione per i dettagli.

Le mostre saranno realizzate a cura dalla dott.sa Federica Flore, storica dell’Arte, e rimarranno aperte al pubblico con ingresso libero da sabato 6 fino a domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 24.00.

L’evento è uno degli appuntamenti del progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, il cui obiettivo è valorizzare la produzione agricola e favorire la cooperazione tra le attività del territorio. Trentasei sono i soggetti (enti, aziende, associazioni) coinvolti, tra cui l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria (capofila) e Confartigianato Imperia (organizzatore di Stile Artigiano).