Al Bordighera Book Festival si scatena la 'Luigino mania' (Foto)

Al Bordighera Book Festival si scatena la 'Luigino mania'. La nuova banconota da collezione da quattro Luigini del Principato di Seborga è stata, infatti, donata a diverse personalità, come l'ideatrice e organizzatrice della dodicesima edizione Paola Savella di Espansione Eventi, lo chef Luca Pappagallo e lo scrittore Lorenzo Beccati, nonché autore di Striscia La Notizia e voce del Gabibbo.

La banconota è stata, ogni volta, consegnata dal consigliere della Corona alla Cultura Francesco Franz Verrando durante la prestigiosa manifestazione dedicata ai libri organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, con il patrocinio della città di Bordighera e inserita da Regione Liguria nel calendario Fieristico Italiano.

La consegna a Lorenzo Beccati è avvenuta, ieri pomeriggio, durante la presentazione del suo nuovo e affascinante romanzo "La Notte delle Scimmie" con protagonista il discusso quanto misterioso Dottor Serge Voronoff e la sua Villa di Grimaldi a Ventimiglia.