Ventimiglia: Lorenzo Beccati presenta “La notte delle scimmie” nei luoghi del romanzo

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di letteratura, storia e mistero: venerdì 22 agosto alle ore 18, presso l’allevamento delle scimmie del dottor Voronoff in Corso Mentone 50B a Grimaldi, l’autore Lorenzo Beccati presenterà il suo romanzo giallo La notte delle scimmie proprio nei luoghi in cui si svolge la vicenda. A dialogare con lui sarà Enzo Barnabà, biografo di Serge Voronoff, il celebre chirurgo franco-russo noto per i suoi controversi esperimenti di trapianto di ghiandole animali su esseri umani.

L’incontro rappresenta un’occasione straordinaria per accedere a un luogo storico solitamente chiuso al pubblico, dove scienza, leggenda e narrativa si intrecciano. Tra i protagonisti del romanzo spicca sir Arthur Liardet, ritratto in una fotografia dopo il trapianto eseguito da Voronoff, figura che incarna il fascino inquietante della medicina sperimentale. Molti altri personaggi sono ispirati a figure reali della Ventimiglia degli anni in cui il medico operava, rendendo la trama ancora più suggestiva e radicata nel territorio.

L’ingresso è libero, ma per motivi di spazio è previsto un numero chiuso. È necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3392494912. Un sentito ringraziamento va ai proprietari del luogo per la generosa ospitalità che rende possibile questo viaggio tra finzione e memoria.