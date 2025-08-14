Ceriana in festa con la Sagra della Salsiccia: due giorni di gusto, musica e tradizione

Sabato 16 e domenica 17 agosto Ceriana ospita l’evento dell’estate: la Sagra della Salsiccia alla cerianasca. Nuova location in Piazza Pallarea, all’ingresso del paese, per accogliere ancora più tavoli e postazioni gastronomiche.

I volontari del Comitato Festeggiamenti, insieme alle confraternite, proporranno ricette della tradizione per valorizzare al meglio un prodotto particolare, riconosciuto per il suo gusto e la sua unicità. Dal 2022 la Salsiccia di Ceriana gode di una speciale denominazione comunale.

Ricco anche il programma di eventi collaterali curati dall’Amministrazione comunale per dare ulteriore risalto alla Sagra: sabato 16 sarà ospite dell’organizzazione Renata Briano, food blogger e autrice del libro La Liguria in cucina. Domenica, alle ore 17, esibizione degli Sbandieranti e Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia e, dalle 18, visite guidate agli oratori delle confraternite, prestigiosi edifici del Barocco ligure.

Non mancherà la musica: sabato con Berben Band e Discomania, domenica con la Super Disco Band. Gli stand enogastronomici apriranno entrambi i giorni alle ore 18.

Previsto servizio bus navetta. L’ingresso è libero.