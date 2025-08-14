Ferragosto sicuro, Guardia Costiera schiera 300 militari e 20 mezzi navali lungo la costa ligure

Nel periodo di Ferragosto, che tradizionalmente vede il maggior numero di turisti lungo le nostre coste, tutti i Comandi della Direzione marittima – Guardia Costiera della Liguria, da Ventimiglia a Foce Magra, saranno impegnati per garantire la presenza in mare e lungo la fascia costiera del proprio personale a salvaguardia della sicurezza della navigazione ed a tutela di bagnanti, diportisti e subacquei.

Il Reparto Operativo della Direzione marittima ligure ha pianificato l’impiego complessivamente di oltre 300 militari e 20 mezzi navali che si alterneranno nel ponte ferragostano, dal 15 al 17 agosto, in attività di monitoraggio del litorale, in particolare a breve distanza dalla costa, nel primo miglio dalle spiagge e dalle zone a maggior presenza turistica dove si concentrano la balneazione e il diporto nautico.

Inoltre gli elicotteri AW 139 del Comando Base Aeromobili Guardia Costiera di Sarzana garantiranno il sorvolo giornaliero delle coste liguri, sempre a fini di prevenzione, oltre agli interventi in caso di emergenza.

La finalità principale, nell’ambito dell’operazione estiva “Mare e Laghi sicuri”, è quella di prevenire per quanto possibile i comportamenti pericolosi, come la navigazione nelle aree riservate ai bagnanti, l’eccesso di velocità in prossimità della costa ed il mancato rispetto della distanza minima da tenere dai subacquei in immersione.

Sul versante interno, il Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera, recentemente inaugurato con sede a Milano e dipendenza diretta dalla Direzione marittima ligure, ha previsto l’impiego di oltre 50 militari e 15 mezzi navali dislocati sui tre laghi maggiori (Garda, Maggiore e Como), dove operano da tempo Nuclei strutturati della Guardia Costiera con finalità di tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana sui laghi.