Bordighera: cinema sotto le stelle ai Giardini Lowe con “Il grande giorno”

A Bordighera l’estate continua a regalare emozioni e serate indimenticabili grazie alla rassegna “Cinema in Giardino”, che domenica 17 agosto torna ad animare i Giardini Lowe con una nuova proiezione sotto le stelle. Il film scelto per questo sesto appuntamento è “Il grande giorno”, commedia italiana che vede protagonisti il celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, pronti a conquistare il pubblico con il loro umorismo inconfondibile.

La pellicola racconta i preparativi di un matrimonio che dovrebbe essere perfetto, ma che si trasforma in un susseguirsi di imprevisti e situazioni esilaranti, soprattutto a causa dell’arrivo di un ospite inatteso che sconvolge gli equilibri tra amici e parenti. Tra gag, equivoci e momenti di tenerezza, “Il grande giorno” promette una serata all’insegna del divertimento, in un contesto suggestivo dove il verde degli ulivi fa da cornice naturale alla magia del grande schermo.

La rassegna, a ingresso gratuito, ha già conquistato residenti e turisti, trasformando via Vittorio Veneto in un punto di ritrovo per gli amanti del cinema e per chi cerca un’alternativa culturale alle classiche serate estive. “Cinema in Giardino” è pensato per offrire un’esperienza immersiva, dove il fascino del cinema si fonde con la bellezza del paesaggio e il piacere di stare insieme.

Il successo della manifestazione non si ferma qui, con il programma che proseguirà per tutto il mese di agosto, con altri due appuntamenti già in calendario.

Domenica 24 agosto sarà la volta del film d’animazione “Mummie: a spasso nel tempo”

Domenica 31 agosto chiuderà la rassegna il giallo intramontabile "Assassinio sull'Orient Express", tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie

Nella città delle palme il cinema all’aperto si conferma una delle proposte più amate dell’estate, capace di unire generazioni diverse in un’atmosfera rilassata e coinvolgente, dove ogni proiezione diventa un’occasione per vivere la città in modo nuovo, tra cultura, natura e convivialità.