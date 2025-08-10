Questa sera ai Martedì Letterari all'aperto di Sanremo: Paolo Mieli sarà protagonista a Pian di Nave

Prosegue con successo l’edizione estiva dei Martedì Letterari sotto le stelle a Pian di Nave, Sanremo, una rassegna che sta conquistando pubblico e critica con incontri ricchi di spessore e partecipazione. Dopo le affollate serate con Gianluigi Nuzzi e Roberto Giacobbo, questa sera alle 21 il palco ospiterà il noto giornalista e storico Paolo Mieli. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, e il dialogo sarà guidato dalla curatrice della rassegna, Marzia Taruffi.

Mieli presenterà il suo ultimo libro, “Fiamme dal passato”, pubblicato da Rizzoli, un’opera che affonda lo sguardo nelle radici storiche dei conflitti contemporanei. Partendo dalle due grandi crisi attuali — l’aggressione russa all’Ucraina del 2022 e l’attacco israeliano su Gaza a seguito dell’offensiva di Hamas del 2023 — Mieli propone una lettura potente e lucida della geopolitica, in cui le fiamme del presente divampano da braci mai del tutto spente del XX secolo.

Nel libro, l’autore percorre con precisione le tragiche eredità delle tre dittature che hanno segnato la storia del Novecento: nazismo, fascismo e comunismo. Dalla Berlino di Hitler e Goebbels all’Italia di Mussolini e D’Annunzio, passando per la Budapest invasa dai carri armati sovietici fino alle utopie infrante di Mao, Mieli ricostruisce un mosaico storico che trova inquietanti corrispondenze nel mondo di oggi. Il volume si apre e si chiude con due saggi dedicati proprio ai focolai attuali di Kiev e Gaza, inserendosi nel dibattito su come la memoria storica possa illuminare la comprensione del nostro presente. Una riflessione profonda, accompagnata da uno stile narrativo incisivo, che invita il lettore a confrontarsi con la fragilità dell’Occidente e con le illusioni di pace del nuovo millennio, dove sono attivi oltre cinquanta conflitti globali.

Paolo Mieli, milanese classe 1949, è tra i più autorevoli giornalisti italiani. La sua carriera ha attraversato testate come l’Espresso, Repubblica, La Stampa e soprattutto il Corriere della Sera, di cui ha ricoperto la direzione per diversi anni. Editorialista, direttore editoriale e presidente di RCS Libri, Mieli è anche autore prolifico di saggi storici che coniugano divulgazione e approfondimento. Tra le sue opere più recenti si ricordano “Il fascismo. Dalla nascita all’eredità politica”, “Ferite ancora aperte” e “Il secolo autoritario”.

L’appuntamento con Mieli si inserisce in una rassegna che non si ferma qui. Mercoledì 20 agosto sarà la volta della scrittrice Rosella Postorino, che presenterà il suo libro “Nei nervi e nel cuore”, edito da Solferino, arricchendo il calendario con nuove emozioni e suggestioni letterarie.