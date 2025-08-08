Emd Festival, irrompe il grande jazz nella 14esima edizione: Danilo Rea sul palco di Villa Scarsella

Dopo rock e lirica, per la gioia di tanti appassionati, un altro genere musicale irrompe, ai massimi livelli, sul palcoscenico di Villa Scarsella, a Diano Marina. Nativo di Vicenza, cresciuto e formatosi professionalmente a Roma, Danilo Rea, uno dei pianisti jazz più apprezzati al mondo, sarà la star del quarto appuntamento del 14° Emd Festival, in programma domani, sabato 9 agosto, giorno del suo 68° compleanno. Quello di Rea è uno stile unico e inconfondibile, influenzato da studi classici, rock e pop, ma composto di due ingredienti fondamentali: melodia e improvvisazione.

Lo spettacolo, dal titolo “Dall’opera al pop”, è una nuova esperienza culturale ed emotiva, in cui il grande pianista interpreta arie d´opera indimenticabili e alcuni famosi brani pop. In piano solo e in trio (nella seconda parte del concerto Rea è affiancato da altre due star del jazz italiano, Rosario Bonaccorso e Ellade Bandini) propone un percorso musicale inedito, nel quale le note del suo pianoforte evocano, in una narrazione artistica di grande impatto, le arie dei grandi compositori italiani e i capolavori di cantautori e gruppi rock. Artista raffinato e amatissimo, da alcuni anni ha infatti aperto il suo repertorio, con risultati straordinari, ad arie di melodrammi, a pagine di musica classica, al rock dei Rolling Stones e Beatles, alla canzone d’autore, da Fabrizio De André a Mina.

Rea nella sua carriera ha suonato con i più grandi jazzmen americani (Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer) ed è stato al fianco di Gino Paoli, Mina, Riccardo Cocciante e tanti altri big. Nel 2023, rinnovando il sodalizio con Fiorella Mannoia, ha dato vita a "Luce", la tournée che ha portato le note del pianoforte di Danilo e la voce di Fiorella nei più bei teatri e nelle location più suggestive d’Italia.

Il piano solo è però per Rea la dimensione privilegiata attraverso la quale riesce a esprimere un coinvolgente lirismo. Protagonista a metà luglio ad Umbria Jazz, con il suo tour estivo 2025 sta girando lo Stivale, con numerose tappe al Sud e nelle isole. Quella di Diano Marina è l’unico appuntamento in Liguria. In arrivo dalle serate di Mondello (Pa) e Masullas (Or), lunedì 11 sarà nuovamente in Sicilia, a Noto (Sr), e il 12 in Sardegna a Berchidda (Ss).

Come detto, nella seconda parte dello spettacolo, Rea avrà al suo fianco altri due musicisti di altissimo profilo. Si tratta di Rosario Bonaccorso (collaborazioni con Gino Paoli, Enrico Rava, Pat Metheny, Stefano Di Battista, Billy Cobham, Lucio Dalla), uno dei più importanti contrabbassisti europei, ed Ellade Bandini (collaborazioni con Fabrizio De André, Mina, Francesco Guccini, Angelo Branduardi), autentica leggenda del batterismo italiano.

Il Premio. Nel corso della serata Danilo Rea riceverà, per la sua straordinaria carriera, il Premio Città di Diano Marina, riconoscimento, sempre più prestigioso, che annualmente viene consegnato ad un’icona dello spettacolo. Una tradizione che si rinnova sin dalla prima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival. Inizialmente sono stati insignite stelle della lirica, più recentemente è stato interessato anche il mondo della danza. L’albo d’oro comprende Tullio De Piscopo (2024); Leo Nucci (2023); Oriella Dorella (2022); Susanna Rigacci (2021); Renata Scotto (2020); Liliana Cosi (2019); Amarilli Nizza (2018); John Osborn (2017); Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò (2016); Roberto Servile (2015); Fabio Armiliato (2014); Katia Ricciarelli (2013); Mariella Devia (2012).

I biglietti. L’ingresso è fissato in 25 euro (primo settore) e 20 euro (secondo settore), con ridotto per gli Under 14 a 10 euro. I biglietti (numerati) sono disponibili in prevendita su www.ticket.it, presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30, escluso festivi), presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare e al botteghino di Villa Scarsella prima dell’inizio dello spettacolo. Info: +39.351.4221860 (whatsapp), info@emdfestival.it, www.emdfestival.it, canali social @EMDFestival.

L’organizzazione. La rassegna, da anni fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale, è organizzata dall’Associazione Ritorno all’Opera, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni del Comune di Diano Marina e con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Prossimi appuntamenti. L’Emd Festival proseguirà, tra il 13 e il 25 agosto, sempre a Villa Scarsella, con altre quattro proposte di grande spessore artistico. Anche per questi imminenti spettacoli è in corso la prevendita.

14° EMD FESTIVAL – Riepilogo prossimi spettacoli

Sabato 9 agosto - ore 21.30 - Danilo Rea Piano solo e Jazz Trio – Dall’Opera al Pop

Con Danilo Rea, Rosario Bonaccorso e Ellade Bandini. Premio Città di Diano Marina a Danilo Rea

Biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore)

Mercoledì 13 agosto - ore 21.30 - Amiche Mai – Angelica Depaoli – Omaggio a Mina e Ornella Vanoni

Con Andrés Villani (sax e flauto traverso), Alessandro Balladore (chitarre), Andrea Negruzzo (tastiere), Nicoa Bruno (basso) e Stefano Resca (batteria e percussioni)

Settore unico (posti numerati): 15 euro

Domenica 17 agosto - ore 21.30 - LadieSoprano – Da Puccini ai Queen, quando la musica è donna

Con l’Ensemble Le Muse e un super quartetto di soprani (Veronica Cardullo, Sarah Tisba, Martina La Malfa e Carmen Violetta Lopez). Piano e direzione: Andrea Albertini. Vocal coach: Daria Masiero

Settore unico (posti numerati): 15 euro

Giovedì 21 agosto - ore 21.30 - 50 anni di storia - Tributo ai Pooh

Con i Palasport (Pooh Official Tribute Band)

Settore unico (posti numerati): 15 euro

Lunedì 25 agosto - ore 21.30 - Gran Galà dell’Operetta

Le arie, i duetti e i terzetti più celebri della Bella Epoque, a cura della Compagnia di Operette Elena D’Angelo e il suo corpo di ballo. Cast: Elena D’Angelo (soubrette), Matteo Mazzoli (comico), Alessandro Fantoni (tenore), Andrea Albertini (pianoforte), Livia Hagiu (violino). Coreografie: Martina Ronca.

Settore unico (posti numerati): 15 euro