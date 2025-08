'Il respiro dei fiori': nuovo libro dell'agricoltore e scrittore di Camporosso Marco Damele

Con il nuovo libro di Marco Damele, dal titolo “Il respiro dei fiori”, pubblicato dalla casa editrice Antea Edizioni, il lettore viene avvolto da un’atmosfera sospesa, delicata, quasi sussurrata, che fa da cornice a un viaggio attraverso il tempo, la memoria e la bellezza silenziosa della natura. Non è una semplice raccolta di versi, bensì un invito a fermarsi, a respirare con lentezza, a osservare il mondo con occhi nuovi e a lasciarsi condurre in un giardino interiore dove ogni fiore è protagonista di una storia, custode di emozioni che attraversano generazioni.

Il libro si presenta come un ponte tra epoche diverse, un dialogo silenzioso e profondo tra un poeta sconosciuto la cui voce sembra emergere dalle pieghe di una cantina polverosa in cui questi versi hanno dormito per oltre un secolo e chi oggi si concede il tempo di lasciarsi incantare dalla loro bellezza. Marco Damele, con la sua sensibilità rara e la passione per la biodiversità e la botanica, diventa custode e interprete di queste parole antiche, donandole nuova linfa attraverso un lavoro editoriale raffinato e rispettoso. L’autore non impone la sua presenza: al contrario, si mette al servizio del testo, favorendo un incontro autentico tra passato e presente, tra chi ha scritto e chi legge.

Ogni poesia è dedicata a un fiore, ma non come elemento decorativo o semplice oggetto naturale. Il fiore diventa simbolo, metafora, custode di segreti e messaggero di sentimenti universali. Attraverso la rosa, la margherita, la camelia o la magnolia si raccontano storie di amore, solitudine, speranza, malinconia e rinascita. È come se ogni petalo fosse intriso di parole non dette, di emozioni trattenute, di immagini che si compongono nel cuore del lettore senza bisogno di spiegazioni. Non si tratta di botanica poetica, ma di poesia radicata nella terra e nello spirito, capace di parlare la lingua dell’intimità.

A rendere 'Il respiro dei fiori' un’opera unica è anche la sua veste visiva: il libro è arricchito da fotografie d’epoca della famiglia Damele, inserite con discrezione e sensibilità, che dialogano con i testi poetici e aggiungono un ulteriore strato di significato. Volti, sguardi, momenti impressi nel bianco e nero di un passato remoto offrono al lettore l’illusione di affacciarsi su un tempo perduto, ma mai dimenticato. Le illustrazioni floreali, eleganti e tenui, completano l’esperienza trasformando la lettura in una sorta di immersione sensoriale, dove la vista accompagna il cuore e la parola si fa profumo.

L’intero libro è pervaso da un’estetica dell’attesa e della lentezza, una filosofia che oggi risulta quanto mai necessaria. In un mondo dominato dalla velocità, dalla superficialità e dalla sovraesposizione, 'Il respiro dei fiori' ci suggerisce un’alternativa: fermarsi, ascoltare, osservare, sentire. Ritrovare la meraviglia nel dettaglio, nell’imperfezione, nel ricordo, nella natura che non chiede nulla se non di essere contemplata. Questo volume diventa così una forma di resistenza gentile, un atto di cura verso sé stessi e verso la bellezza che ci circonda. E la poesia, in questo contesto, è più che mai viva, attuale, potente nel suo sussurro. 'Il respiro dei fiori' non si legge: si vive. È un percorso fatto di pagine e di pause, di immagini e di impressioni, di parole che affiorano lentamente come fiori dopo il gelo. E in questo risveglio gentile, il lettore trova qualcosa di sé: un ricordo dimenticato, un’emozione sopita, un sogno mai confessato. Perché ogni fiore ha il suo tempo. E ogni lettore, il suo respiro.