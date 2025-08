Autostrade, Arboscello (PD): “Stop ai pedaggi per chi viaggia sulla A10. Si faccia un provvedimento entro settembre. La regia sui cantieri di questa destra un flop”

Con l’autunno alle porte e i cantieri autostradali pronti a ripartire, la Liguria si trova ancora una volta a fare i conti con una viabilità compromessa e una gestione che, secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, ha fallito nel garantire soluzioni efficaci.

“Per le autostrade liguri serve un intervento straordinario di compensazione. La regia sui lavori rivendicata da Giampedrone? Un flop. Conferma tutte le nostre perplessità: i lavori sono in ritardo - sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico - con i disagi che si moltiplicano e per settembre si prevede uno scenario che fa temere il peggio. Esonerare dai pedaggi i cittadini liguri e soprattutto chi vive nel savonese e deve attraversare giornalmente l’A10 è indispensabile, soprattutto in vista dei prossimi lavori. Non possiamo arrivare a settembre senza che non siano state prese misure di compensazione per chi viaggia quotidianamente in autostrada, in particolare modo per chi si sposta per lavoro".

"Lo chiediamo da tempo, oggi ritorniamo a chiederlo con ancora più forza. Questa destra ha dimostrato di non essere in grado di gestire le infrastrutture liguri e ridurre i disagi per i cittadini liguri e chi deve viaggiare da e per la Liguria”, conclude Arboscello.