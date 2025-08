Ventimiglia, al via i lavori di restyling del 'Morel'. Fratelli d’Italia: "Intervento importante per la città"

"Siamo soddisfatti che finalmente prendano il via i lavori di restyling dell’impianto sportivo Morel. Si tratta di un intervento atteso e necessario, che porterà benefici non solo a tutti coloro che frequentano quotidianamente la struttura ma anche all’immagine complessiva della nostra città" - dice Fratelli d'Italia a Ventimiglia parlando dei lavori di restyling previsto per l'impianto sportivo Morel.