Artisti da strada, ballerine brasiliane, musica e divertimento: torna il 'Carnevale estivo di Sasso' (Foto)

Artisti da strada, ballerine brasiliane, musica e divertimento. Sabato 2 agosto dalle 19.30 alle 2 torna il 'Carnevale estivo di Sasso'.

La frazione di Bordighera si trasformerà in un'esplosione di colori, musica, profumi e allegria per una serata imperdibile per grandi e piccini proposta dalla Proloco di Sasso. "Nel borgo di Sasso andrà in scena l'appuntamento più divertente dell'estate" - dicono gli organizzatori - "A farci ballare tutta la notte ci sarà la mitica orchestra Cristian e La Luna Nueva con la loro musica coinvolgente! Dalle 19:30 alle 22:30 si potrà degustare il nostro delizioso menù tipico ligure, poi la cucina continuerà con grigliate di braciole, salsiccia e panini fino a tarda serata".

Per raggiungere il paese vi sarà una navetta gratuita per tutta la durata dell’evento. La partenza sarà dalla stazione ferroviaria di Bordighera. "L’ingresso all'evento è gratuito e mascherarsi è super consigliato" - affermano gli organizzatori - "Vi saranno, infatti, premi speciali per le maschere più originali (singoli, coppie o gruppi) e ovviamente anche per i bambini più fantasiosi. Unisciti a noi per una serata magica sotto le stelle piena di sorrisi, musica, sapori e allegria! Per informazioni contattare Roberto al 335 66 43 937, non sarà però possibile prenotare tavoli".