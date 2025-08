I Martedì Letterari a Sanremo continuano con Roberto Giacobbo: "Misteri ed enigmi. Da dove veniamo"

I Martedì Letterari dl Casinò di Sanremo dal 30 luglio al 28 agosto si inseriscono nelle serate del programma estivo del Comune di Sanremo, a Pian di Nave alle ore 21.00, con cinque prestigiosi incontri.

Dopo il successo di Gianluigi Nuzzi, lunedì 4 agosto nell’ambito dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi ore 21.00 a Pian di Nave il giornalista, saggista, conduttore e divulgatore culturale Roberto Giacobbo terrà la conferenza- incontro “Misteri ed enigmi. Da dove veniamo”. Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili.

"Da dove veniamo. La storia che ci manca” un tema che Roberto Giacobbo ha trattato in uno dei suoi saggi più letti e seguiti. “Siamo sicuri di essere la prima civiltà evoluta che ha abitato questo pianeta? I primi esseri in grado di organizzare una società progredita? Per rispondere a queste domande ho intrapreso una vera e propria esperienza di vita. Da circa vent’anni ho cominciato una raccolta di materiale sempre più affascinante e concreta. Ho viaggiato e visto molto, e le fonti a cui ho attinto non sono solo testi scritti ma soprattutto uomini che mi hanno raccontato la loro storia, quella del loro popolo, dei loro siti archeologici. …La più grande trepidazione l’ho avuta infatti nello scoprire un filo rosso che sembra attraversare tutto il pianeta, un filo rosso steso da uomini antichi. E sono convinto che anche in voi … parola dopo parola, ritrovamento dopo ritrovamento, avventura dopo avventura, il dubbio di un’altra storia possibile si farà inesorabilmente, meravigliosamente, strada.» Roberto Giacobbo. Questa l’enigmatica e coinvolgente tematica su cui baserà il suo intervento Roberto Giacobbo,

Roberto Giacobbo (Roma, 12 ottobre 1961) è conduttore di “Freedom – Oltre il confine” su Italia1. È stato autore di “Misteri” su Rai3, “La macchina del tempo” su Rete4 e autore e conduttore di “Stargate Linea di confine” su La7 e “Voyager” su Rai2. Per Mondadori ha pubblicato 2012. La fine del mondo? (2009), Templari. Dov’è il tesoro? (2010), Aldilà. La vita continua? (2011), Da dove veniamo? (2012), Conosciamo davvero Gesù? (2013), il romanzo La donna faraone (2014), Città segrete (2015) e Le carezze cambiano il DNA (2016).

Domenica 10 agosto ore 21.00 a Pian di Nave Paolo Mieli presenta il libro: Fiamme dal passato (Rizzoli).