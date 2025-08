Sanremo, ecoisole nel mirino: tra criticità tecniche, polemiche e richieste di spostamento

Le nuove isole ecologiche installate in città continuano a far discutere. Dopo l’interpellanza presentata dal consigliere della Lega Daniele Ventimiglia sulle criticità registrate intorno alle ecoisole, il tema è tornato al centro del dibattito in consiglio comunale, con critiche trasversali e richieste di intervento, in particolare per l’isola situata davanti alla scuola dell’infanzia “Mary Poppins” in via Caduti del Lavoro.

All'inizio dell'assise il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ha presentato come ordine del giorno la richiesta di spostare l’isola ecologica installata di fronte alla scuola, definendola “un’emergenza igienico-sanitaria”. Nell’ordine del giorno (presentato dalla consigliera Elisa Balestra) si sottolineano le numerose segnalazioni dei cittadini e la presenza di gabbiani attratti dai rifiuti, con comportamenti aggressivi nei confronti di passanti, bambini e anziani.

Il consigliere di maggioranza Luca Marvaldi ha confermato che è già stata individuata una nuova collocazione, sopra la soletta che ospiterà la sede della polizia locale: "La burocrazia ci impedisce un intervento immediato, ma agiremo appena sarà possibile".

La votazione ha avuto esito negativo, in quanto, affermano dai banchi della maggioranza, la mozione era "sul chiedere impegno all'amministrazione, non sull'intervenire. E l'impegno è già stato a preso".

Deciso l’intervento di Antonino Consiglio (FdI): "È assurdo che si sia scelto di votare contro lo spostamento, pur condividendone la necessità. Un’isola ecologica davanti a un asilo è semplicemente inaccettabile. Mi sembra chiaro che a intervenire per la città e per fare sia l'opposizione, mentre la maggioranza agisce per il disfare".

Sulla stessa linea Monica Rodà: "È una follia aver posizionato le isole in quel punto. Il nuovo sito individuato è già predisposto per essere carrabile, quindi è necessario agire al più presto".