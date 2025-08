Ventimiglia, "La Joya Temporary Bistrot" compie un anno: serata di festeggiamenti a Cala del Forte (Foto)

"Giovedì 7 agosto La Joya celebra il suo primo anno di attività. Un traguardo importante per il bistrot e lounge bar situato nel cuore della prestigiosa cornice di Cala del Forte, che in soli dodici mesi è riuscito ad affermarsi come uno dei principali punti di riferimento turistico non solo del porto ma di tutto il territorio di confine e Riviera di Ponente" - fan sapere Giancarlo Farvelli, titolare di "La Joya Temporary Bistrot" - "L’evento celebrativo si annuncia come una serata speciale: spettacolo, musica, performance artistiche e un’atmosfera tutta da scoprire per ringraziare chi ha reso possibile questo percorso".

Fin dalla sua apertura, La Joya ha, infatti, saputo distinguersi non solo per la qualità del proprio menù o servizio di livello ma anche per la capacità di proporre un format originale e riconoscibile. Nel corso dell’anno, il locale ha ospitato eventi, dj set, serate a tema e collaborazioni di vario tipo diventando meta fissa per turisti, appassionati della nightlife ma anche per un pubblico locale alla ricerca di esperienze curate e raffinate. "L’identità de La Joya si fonda su una visione chiara: coniugare intrattenimento di qualità e accoglienza in una location esclusiva e di stampo internazionale, con un servizio attento ai dettagli" - sottolinea Giancarlo Farvelli, che racconta con orgoglio il percorso affrontato - "Abbiamo creduto sin dal primo giorno nella possibilità di trasformare un progetto temporaneo in una realtà solida e riconosciuta. Oggi possiamo dire di aver costruito qualcosa che va oltre le aspettative iniziali. La Joya è diventata casa per tanti, questo compleanno è anche il loro e, infatti, desidero condividere questo traguardo con tutti gli amici, clienti e collaboratori che hanno creduto in questa visione. Il compleanno sarà, dunque, non solo una festa ma anche un momento simbolico per tracciare questa prima ricorrenza importante dopo un anno ricco di risultati. Per informazioni e prenotazioni, è consigliata la prenotazione anticipata".