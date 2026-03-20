Ventimiglia, rinviata per maltempo la Fiera di San Giuseppe

Non si svolgerà domenica 22 marzo la tradizionale Fiera di San Giuseppe, rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste sul territorio.
La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza di espositori, visitatori e operatori coinvolti nella manifestazione, uno degli appuntamenti più attesi della stagione.
Nei prossimi giorni verrà resa nota la nuova collocazione in calendario, con l’auspicio di poter recuperare l’evento in condizioni meteo più favorevoli.