Ventimiglia, al porto Cala del Forte apre "La Joya Temporary Bistrot" (Foto e video)

Un'esperienza gastronomica unica e un'atmosfera che incarna eleganza e raffinatezza. Al porto Cala del Forte a Ventimiglia è stata inaugurata, ieri sera, "La Joya Temporary Bistrot" alla presenza di autorità civili, cittadini e turisti.

"La Joya Bistrot", caratteristico locale nel cuore di Bordighera oramai considerato come una rinomata destinazione nel panorama del Ponente ligure per la sua tipicità esotica e ricercata, ha deciso di affrontare una nuova incentivante sfida aprendo un nuovo locale nel contesto esclusivo di Cala del Forte a Ventimiglia. Nasce così "La Joya Temporary Bistrot", che rappresenta non solo un momento di eccellenza culinaria ma anche un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

La serata inaugurale è stata caratterizzata da un cocktail di benvenuto, una cena con spettacolo. Inoltre, l'atmosfera è stata animata da un Dj set. "Ho voluto creare un ambiente diverso da tutti per differenziarmi" - fa sapere Giancarlo Farvelli di "La Joya Temporary Bistrot" - "Lo scopo era quello di creare un posto piccolo a Bordighera per poi aprire in una location magnifica, come è il porto Cala del Forte, crescere pian piano e dare la possibilità a cittadini e turisti di poter assaggiare una cucina studiata e mediterranea dove vi è convivialità.

Un'iniziativa che porta, ancora una volta, anche la firma della casa di produzione pubblicitaria RMB Studio di Mattia Berlanda e Riccardo Moio, che si sono prefissati come obiettivo quello di garantire il successo di questa nuova avventura. 'La Joya Temporary Bistrot' ha, infatti, scelto di collaborare con la nota agenzia di comunicazione RMB Studio, leader riconosciuto nella cura di progetti innovativi e nella strategia comunicativa, che si è confermata definitivamente come un partner ideale per plasmare e comunicare l'identità distintiva di 'La Joya Temporary Bistrot' in modo efficace e incisivo.

"Per noi è un onore poter essere da supporto. Siamo qui per affrontare e scommettere su una nuova sfida. Questo nuovo capitolo segna un passo audace, affrontando una nuova e affascinante sfida nel panoramico ambiente italo-monegasco" - commentano Mattia Berlanda e Riccardo Moio di RMB Studio - "'La Joya Bistrot' si distingue per la capacità di creare eventi che celebrano la buona cucina e l'atmosfera conviviale. Questa tradizione continua con la versione estiva del locale, che promette di ospitare una serie di serate speciali caratterizzate da eventi culinari esclusivi e buona musica, rendendo l'estate a Cala del Forte un'esperienza memorabile per tutti gli ospiti. 'La Joya Temporary Bistrot', infatti, chiuderà le sue porte a inizio novembre, segnando la fine di una cornice estiva indimenticabile".

"Dietro all'apertura di un'attività c'è sempre tanto lavoro, sacrificio e un rischio di impresa ma soprattutto il beneficio per la nostra comunità" - commenta il sindaco Flavio Di Muro presente all'inaugurazione insieme alla sua amministrazione - "Sono contento perché un'attività insediata a Bordighera viene a Ventimiglia, sono contento di attrarre sempre di più investimenti e persone, turisti e spero anche nuovi residenti che guardano alla città di Ventimiglia con maggiore interesse".