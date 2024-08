"Una notte a Marrakech", cena e spettacolo a Cala del Forte a Ventimiglia (Foto)

Una serata tra i colori e i profumi del Marocco verrà proposta a Ventimiglia da La Joya Temporary Bistrot e RMB Studio. Sapori esotici, piatti raffinati e performance uniche si potranno scoprire con "Una notte a Marrakech" che andrà in scena a Cala del Forte mercoledì prossimo, il 28 agosto, alle 21.

"Un evento speciale ed esclusivo, unico nel suo genere, che prevede cena e spettacolo per far vivere l’atmosfera magica del Marocco" - fanno sapere gli organizzatori - "Verrà proposto un menù fisso studiato appositamente per l’occasione. Si può prenotare un tavolo alle 20 o alle 21 per vivere un’esperienza sensoriale che trasporterà i presenti nel cuore di Marrakech".

"Alle 21.30 inizierà lo spettacolo, giusto in tempo per ammirare il tramonto su Cala del Forte, mentre dalle 23 la serata sarà animata da un Dj set" - dicono gli organizzatori - "Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito o contattare il ristorante al numero +39 388 166 6558".