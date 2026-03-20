Sanremo accende l’attesa della Classicissima: domani in Piazza Borea d’Olmo arriva “Aspettando la Milano‑Sanremo con le Piccole Canaglie”

Sanremo si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento con l’evento “Aspettando la Milano-Sanremo con le Piccole Canaglie”, in programma domani sabato 21 marzo in Piazza Borea d’Olmo. L’iniziativa, organizzata dal Contraband Cycling Team, è dedicata ai più giovani e rappresenta un’occasione unica per avvicinare bambini e ragazzi al mondo del ciclismo, proprio nel giorno della Classicissima di primavera.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con una gimkana pensata per far divertire i piccoli ciclisti in un contesto sicuro e coinvolgente. A seguire, alle 11.30, spazio alla presentazione ufficiale del team per la stagione 2026, un momento importante per conoscere atleti, staff e progetti futuri della società. Non mancheranno musica e intrattenimento per tutta la mattinata, contribuendo a creare un’atmosfera di festa nel cuore della città. Il momento più atteso della giornata arriverà nel pomeriggio: alle ore 15.00, infatti, i giovani ciclisti sfileranno in Via Roma, proprio sotto l’arrivo della Milano-Sanremo, vivendo l’emozione di sentirsi veri campioni sulle strade che hanno fatto la storia del ciclismo internazionale.

L’evento si propone non solo come occasione sportiva, ma anche come momento di aggregazione e condivisione per famiglie e appassionati, valorizzando i valori educativi dello sport fin dalla giovane età. Un appuntamento imperdibile, dunque, per tutta la comunità, chiamata a sostenere i piccoli protagonisti di oggi e, chissà, i campioni di domani.



