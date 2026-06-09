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Eventi | 09 giugno 2026, 11:35

Sanremo, Il Circolo Culturale "La Città Invisibile" e l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba organizzano "Un pomeriggio a sostegno di Cuba"

Appuntamento il 14 giugno in via Pietro Agosti 21 dalle ore 16 alle 22

Sanremo, Il Circolo Culturale &quot;La Città Invisibile&quot; e l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba organizzano &quot;Un pomeriggio a sostegno di Cuba&quot;

Il Circolo Culturale "La Città Invisibile" e l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba di Sanremo organizzano il 14 giugno p.v., in via Pietro Agosti 21, a Sanremo, "UN POMERIGGIO A SOSTEGNO DI CUBA".

Dalle ore 16 alle ore 22 verranno raccolti fondi e farmaci, proiettati video e tenute relazioni, a cui seguiranno un'apericena ed un concerto dei Puerto Libre.

L'embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, noto sull'isola come el bloqueo, è un regime di sanzioni totali e ad applicazione extraterritoriale iniziato nel 1962. Lo scopo dichiarato è stato storicamente quello di isolare il governo cubano e ostacolarne l'economia. Recentemente Donald Trump ha inasprito ulteriormente il già iniquo e vergognoso "bloqueo", spinto anche dal suo Segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane.

Redazione

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