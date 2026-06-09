World Pasta Night, CNA Imperia chiama a raccolta artigiani e ristoratori per celebrare la pasta italiana

La pasta come simbolo di identità, tradizione e impresa. CNA Imperia aderisce con entusiasmo alla World Pasta Night, l'iniziativa internazionale promossa da Pastaria che il prossimo 21 giugno coinvolgerà produttori, ristoratori, famiglie e appassionati di tutto il mondo in un grande momento di convivialità condivisa attorno a un piatto di pasta. Un appuntamento dal forte valore simbolico che mette al centro una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy, capace di raccontare cultura, storia, territorio e lavoro. Per l'associazione imperiese, infatti, la pasta rappresenta molto più di un semplice alimento: è il frutto del sapere artigiano tramandato nel tempo, della cura nella scelta delle materie prime e della capacità delle imprese di innovare nel rispetto della tradizione.

Particolare attenzione viene riservata alla pasta fresca artigianale, autentica espressione delle produzioni locali. Realizzata con ingredienti del territorio e spesso legata a ricette storiche, costituisce un patrimonio gastronomico che merita di essere valorizzato e tutelato, soprattutto in un'epoca in cui i consumatori ricercano sempre più autenticità, qualità e legame con le proprie radici. Per questo motivo, CNA Imperia invita pastifici artigianali, laboratori di produzione, imprese agroalimentari, ristoranti, chef e operatori del comparto Ho.Re.Ca. ad aderire alla World Pasta Night, contribuendo a diffondere un messaggio di condivisione che dall'Italia raggiunge il mondo intero.

«La World Pasta Night rappresenta un'occasione straordinaria per celebrare non soltanto un prodotto simbolo della nostra identità nazionale, ma soprattutto il lavoro dei tanti artigiani che ogni giorno investono qualità, passione e professionalità nella produzione della pasta. I pastifici artigianali sono custodi di saperi antichi e interpreti moderni di una tradizione che continua a distinguere il Made in Italy sui mercati internazionali. Invitiamo tutte le imprese del settore e il mondo della ristorazione ad aderire e a diventare protagonisti di questa grande festa mondiale della pasta», dichiara Bruno Ramon, presidente CNA Liguria Pastai.

Da sempre, sottolinea l'associazione, CNA Imperia è impegnata nella promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, accompagnando le imprese non solo nella rappresentanza e nell'assistenza sugli aspetti normativi e burocratici, ma anche nella creazione di opportunità commerciali, relazioni professionali e percorsi di crescita. Un impegno rafforzato negli anni dal lavoro di valorizzazione territoriale portato avanti dal direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, e dalla rete di rapporti costruita a livello nazionale e internazionale, tra cui la collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, considerata un partner strategico per favorire la promozione oltreconfine delle produzioni artigianali locali.

Le piccole imprese hanno bisogno di reti, relazioni e visibilità, evidenzia CNA, che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel creare connessioni e nuove opportunità di mercato, promuovendo il valore delle produzioni artigiane presso istituzioni, operatori economici e consumatori. Da qui l'appello rivolto a tutto il territorio: ai pastifici artigianali perché aprano le porte delle proprie aziende e raccontino la qualità delle loro produzioni; ai ristoratori e agli chef affinché propongano menù e iniziative dedicate; ai consumatori perché scelgano pasta di qualità; alle famiglie perché riscoprano il valore dello stare insieme attorno alla tavola.

«Andiamo nei ristoranti, scegliamo la pasta artigianale, sosteniamo i produttori del territorio e celebriamo insieme la World Pasta Night. Il 21 giugno il mondo mangia pasta. Noi celebriamo chi la crea ogni giorno con passione, tradizione e qualità», conclude CNA Imperia.