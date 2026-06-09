Ospedaletti, convocato il Consiglio comunale dell’11 giugno, approvati anche gli eventi dell’estate 2026

È stato convocato per giovedì 11 giugno 2026 alle 19 il Consiglio comunale di Ospedaletti, chiamato a deliberare su nove punti iscritti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti in discussione figurano quattro interpellanze presentate dal gruppo consiliare “Ospedaletti Insieme”. La prima riguarda la convenzione tra il Comune di Ospedaletti e la Banda Florelia e l’affidamento di incarichi per eventi istituzionali. La seconda è relativa ai rilievi della Corte dei Conti, al diritto di informazione, alle omissioni nel portale “Amministrazione Trasparente” e alle prerogative ispettive del gruppo di minoranza.

La terza interpellanza concerne la natura, l’obbligatorietà di convocazione, il funzionamento e la pubblicità delle commissioni consiliari. La quarta è dedicata ai servizi attivati presso la farmacia comunale e al mancato inserimento dei turni di reperibilità diurna, notturna e festiva organizzati dall’Asl 1 Imperiese ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale. All’ordine del giorno sono inoltre previsti l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la costituzione di servitù di elettrodotto per la cabina elettrica secondaria MT-BT “Scuole” n. DY30-2-712030, la variazione numero 4 al bilancio di previsione 2026-2028, la convenzione tra i Comuni di Ospedaletti e Castellaro per la gestione associata del servizio di segreteria comunale e la modifica al regolamento del Consiglio comunale.

Nel frattempo è stato approvato il calendario delle manifestazioni estive 2026 di Ospedaletti. L’importo stanziato dall’Amministrazione comunale ammonta a poco più di 41mila euro. “Anche quest’anno abbiamo puntato su cultura e divertimento per tutte le fasce d’età. Ospedaletti si propone come alternativa ideale anche per le famiglie, anziani, adulti e bambini, che vogliono trascorrere serate spensierate in tranquillità e sicurezza, fuori dal caos e senza problemi di traffico e posteggi. Vi aspettiamo per divertirci tutti insieme”, dichiara l’assessore al Turismo Simona Cecchetto.