Ciclismo, cultura e tradizioni: un fine settimana ricchissimo tra la Milano Sanremo, le Giornate FAI e gli eventi nel Ponente

Sanremo si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del grande ciclismo, con tre appuntamenti che porteranno in città atleti, campioni e centinaia di appassionati. La Classicissima di Primavera, la sua versione femminile e la Granfondo Sanremo‑Sanremo scandiranno due giorni intensi, tra sport, pubblico e tradizione.

Il momento più atteso arriverà sabato pomeriggio con la Milano‑Sanremo 2026, partita da Pavia alle 10.10 e pronta a concludere i suoi 298 chilometri nel cuore di Sanremo. Dopo aver superato il Turchino e aver raggiunto la Riviera, la corsa entrerà nella provincia di Imperia nel primo pomeriggio, inaugurando il tradizionale spettacolo lungo l’Aurelia. Il gruppo farà il suo ingresso a Capo Cervo tra le 15.38 e le 16.08, per poi attraversare San Bartolomeo al Mare tra le 15.42 e le 16.12 e raggiungere Diano Marina tra le 15.45 e le 16.15. Da qui inizierà la sequenza decisiva del finale: il passaggio su Capo Berta è previsto tra le 15.50 e le 16.21, prima della discesa verso Imperia. La carovana attraverserà Oneglia (via Bonfante, via della Repubblica e viale Matteotti) tra le 15.53 e le 16.25, per poi proseguire verso Porto Maurizio lungo corso Garibaldi e via Nizza tra le 15.58 e le 16.30. Superata Imperia, la corsa punterà su San Lorenzo al Mare tra le 16.08 e le 16.43, quindi affronterà la Cipressa tra le 16.16 e le 16.50 e passerà agli Aregai tra le 16.20 e le 16.54. Il gruppo entrerà ad Arma di Taggia (vecchia stazione e via Boselli) tra le 16.27 e le 17.02, prima dell’ultima e decisiva salita: il Poggio di Sanremo, che verrà affrontato tra le 16.36 e le 17.12. Da lì, la picchiata finale verso via Roma, dove l’arrivo è atteso tra le 16.42 e le 17.19, con una previsione centrale fissata alle 16.30.

La giornata di sabato si aprirà invece con la Sanremo Women 2026, la Classicissima al femminile che torna a impreziosire il weekend sanremese. Le atlete sono partite da Genova alle 10.30 per affrontare 156 chilometri lungo i luoghi simbolo del ciclismo del Ponente ligure, dagli storici capi fino alla Cipressa e al Poggio. L’arrivo è previsto alle 14.00 in via Roma, dove il pubblico potrà accogliere le protagoniste di una gara che, dopo il suo ritorno, è già diventata un appuntamento attesissimo. Il lungo weekend dedicato al ciclismo si chiuderà domenica con la Granfondo Sanremo‑Sanremo “La Classicissima”, giunta alla sua 12ª edizione. La partenza è fissata per le 10.00 dal lungomare Salvo d’Acquisto, mentre l’arrivo sul Poggio è previsto tra le 12.30 e le 13.30. Le premiazioni e il pasta party finale si terranno a Villa Ormond intorno alle 15.00.



Ma per lo sport non è ancora finita perché a Sanremo, sempre sabato, c’è spazio anche per lo sport da combattimento con Ring Fighter, evento targato Kombat Tour Italia e promosso da Lorenzo Dibari e Antonio Piccirillo. Dalle 11 alle 23, il Teatro dell’Opera del Casinò ospiterà un’intera giornata dedicata ai migliori atleti dilettanti liguri e nazionali di Kickboxing, K1 style, Sanda, Savate, MMA, Muay Thai e Boxe, per un programma ricco di incontri e discipline. L’ingresso è libero, e l’evento si preannuncia come uno dei più partecipati del weekend sportivo cittadino.



Le Giornate FAI di Primavera 2026, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, tornano a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della provincia di Imperia con due aperture d’eccezione: Pigna, nel cuore della Val Nervia, e Ospedaletti, con la raffinata Casa e Collezione Laura a Villa San Luca. Un’occasione per scoprire luoghi spesso inaccessibili, accompagnati dai volontari della Delegazione FAI di Imperia, che anche quest’anno hanno costruito un percorso capace di unire storia, arte e natura.

A Pigna, uno dei borghi più affascinanti dell’entroterra ligure, le visite saranno possibili dalle 10 alle 18 e offriranno un itinerario completo tra architettura, arte sacra e paesaggio. Il percorso si snoda tra i vicoli medievali fino alla Chiesa di San Michele Arcangelo, celebre per il ciclo di affreschi del maestro quattrocentesco Giovanni Canavesio, considerato uno dei più importanti interpreti della pittura ligure tardo‑gotica. Si prosegue poi verso la Chiesa Romanica di San Tommaso, uno dei gioielli più antichi della valle, e la Chiesa di San Bernardo, anch’essa custode di preziose testimonianze artistiche. A completare l’itinerario, l’apertura straordinaria di Villa Isnardi, dimora storica raramente visitabile, e una passeggiata naturalistica fino al santuario della Madonna del Passoscio, immerso nel verde e raggiungibile su prenotazione tramite WhatsApp al numero indicato dagli organizzatori. Un programma che unisce cultura e natura, offrendo una visione completa della Val Nervia e delle sue eccellenze.

A Ospedaletti, le Giornate FAI di Primavera riportano il pubblico all’interno di uno dei luoghi più raffinati del Ponente ligure: la Casa e Collezione Laura a Villa San Luca, in via Cavour 40. Le visite, curate dalla Delegazione FAI di Imperia, si terranno dalle 10 alle 16 con turni alle 10, 11, 14 e 16, e permetteranno di entrare in uno scrigno d’arte che conserva arredi, opere e collezioni raccolte nel corso di una vita dai coniugi Laura, donatori del bene al FAI. Villa San Luca è un luogo sospeso nel tempo, dove ogni stanza racconta una storia: dipinti, sculture, oggetti d’arte applicata e una biblioteca ricchissima compongono un percorso intimo e sorprendente, che testimonia il gusto e la sensibilità dei proprietari. Un’apertura molto attesa, che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia.



Gli altri appuntamenti del weekend

Il weekend profuma di primavera anche grazie agli appuntamenti dedicati al gusto. A Imperia, la Festa della Primavera anima la Banchina Aicardi con lo Street Food di Primavera, che sabato propone una lunga giornata di cibo, animazione e spettacoli: dalla Biodanza del mattino al teatro dei burattini, dai balli di gruppo al concerto serale dei The Wavers 51. La festa continua anche domenica, con nuove attività, musica e lezioni di fitness aperte a tutti. A Ospedaletti, domenica torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la Sagra del Carciofo, organizzata da U Descu Spiareté, con un menù interamente dedicato al prodotto simbolo del territorio. La cassa apre alle 10 e i posti disponibili sono 350. Nel fine settimana prosegue anche a Camporosso Arte e Gusto, la manifestazione che unisce artigianato, prodotti locali, esposizioni e intrattenimento, offrendo un viaggio nelle eccellenze dell’entroterra.

Il cartellone teatrale del weekend è particolarmente ricco. Sabato sera Imperia propone due appuntamenti: al Teatro Cavour va in scena “Novecento” di Alessandro Baricco con Stefano Messina: «un monologo che racconta la straordinaria vita di un pianista eccezionale, cresciuto e vissuto su una nave che si sviluppa tra fantasia e introspezione, riflettendo sulla condizione umana, sul talento e sulla ricerca di un senso nel mondo».

Al Circolo Borgo d’Oneglia il pubblico può immergersi nell’atmosfera degli anni Venti con la Cena con delitto, un evento teatrale interattivo firmato dal Collettivo Ligure Arti Performative.

«La West‑Coast celebra il suo centenario con una crociera esclusiva di 20 giorni attraverso i principali porti d’Europa, arricchita da una mostra itinerante curata dall’esperta d’arte Marina Ferraro. Tra le opere esposte spicca un prezioso Turner, prestato dalla nobildonna e azionista Maria Teresa Parodi. Il dipinto diventa il fulcro del viaggio e l’innesco di un mistero che coinvolge tutti gli ospiti. Tra indizi, sospetti e colpi di scena, la serata si trasforma in un gioco investigativo che fonde teatro e intrattenimento».

Domenica, sempre a Imperia, la Stagione per le Famiglie porta sul palco del Cavour “Per questo mi chiamo Giovanni”, tratto dal romanzo di Luigi Garlando.

«Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno il papà gli regala una giornata molto speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli come mai per lui è stato scelto proprio il nome Giovanni attraverso il racconto della storia del magistrato Giovanni Falcone. Il bambino scopre che il suo nome è un omaggio al coraggio contro la mafia e decide di opporsi al bullismo».

Al Teatro Lo Spazio Vuoto va in scena “Il Funerale di mia Madre” di Kelly Jones, spettacolo della stagione 2026.

«La storia segue Abigail, una giovane drammaturga che non può permettersi il funerale della madre. Per raccogliere il denaro necessario è costretta a scrivere un nuovo testo teatrale, crudo e immediato, ispirato proprio alla vita della donna appena scomparsa. Il funerale si trasforma così in uno spettacolo, dove realtà e finzione si sovrappongono. Con ironia e profondità, Kelly Jones affronta temi come morte, disuguaglianza sociale e creazione artistica».

A, teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare, sabato sera, la rassegna Librarsi unisce letteratura e teatro con la presentazione del libro di Rosario Mastrota L’Italia è nel burrone, seguita dallo spettacolo “L’Italia s’è desta”.

«Carletta, la scema del paese, racconta la sua storia, del suo segreto. Assiste al rapimento da parte della 'ndrangheta, in Calabria, del pullman della nazionale italiana di calcio, a due mesi dall'inizio dei mondiali. Subito lo scoop dilaga, esplode. Esercito, politica, sport e giornalisti all'assalto del nuovo fenomeno mediatico. Tutti accecati dalla notizia "bomba" da regalare, non si accorgono di Carla, che sa dove è nascosto il pullman bianco e la nazionale di calcio. Ma nessuno le crede».

La musica attraversa l’intero weekend. Sabato a Imperia la Libreria Ragazzi ospita l’incontro “Una canzone d’autore” con Chiara Ragnini, mentre il Ridotto del Teatro Cavour celebra la Giornata mondiale della poesia con un incontro con il poeta Giuseppe Conte. A Vallecrosia, sempre sabato, la Biblioteca comunale accoglie “I colori della poesia – voci del territorio”, un pomeriggio di letture, dialoghi e musica.

Domenica, al Teatro delle Opere Parrocchiali di Imperia, arriva il concerto “Musica oltre ogni barriera”, un progetto inclusivo che unisce MusicabiliBand e Coro Anffas. Alle 17.30, il Teatro dell’Attrito ospita invece “I grandi successi dello Zecchino d’Oro”, un viaggio musicale dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

A Ospedaletti, domenica pomeriggio, il Festival delle Ragazze accoglie la scrittrice Chiara Ferraris con la presentazione del suo libro Lady Montagu.

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