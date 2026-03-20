Sanremo: nuovo successo di pubblico per l’Orchestra Sinfonica

Nuovo successo di pubblico ieri sera per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che, al Teatro dell’Opera del Casinò, ha proposto “Il canto del violoncello, la voce dell’orchestra”. Il concerto ha visto la partecipazione speciale di Alexander Hülshoff, affermato solista e musicista da camera di grande prestigio che si è esibito nei palcoscenici di tutto il mondo. Alla direzione il M° Cristian Lupes, direttore d’orchestra rumeno noto per le interpretazioni personali e per un approccio moderno e non convenzionale allo spettacolo musicale.

Il numeroso pubblico presente in teatro ha potuto apprezzare il programma con la prima assoluta di Adora di Moein Fathi, variazioni su un tema rococò op. 33 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky e la sinfonia n. 1 in re maggiore D. 82 di Franz Schubert.

Un plauso speciale per questo ennesimo successo è giunto da Enza Dedali, assessore alla cultura, che sottolinea l’ormai consolidato affetto tributato dal pubblico all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il prossimo appuntamento è in calendario venerdì 27 marzo, alle ore 18, presso il Teatro dell'Opera del Casinò. In programma il concerto dei fiori "Visioni sonore: Liszt e Busoni”, diretto dal Maestro Christo Pavlov con la partecipazione speciale di Xing Chang (pianoforte). Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il programma prevede: