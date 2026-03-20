Ospedaletti, un weekend tutto da vivere tra gusto, cultura e tradizione: tre eventi per animare la città

Questo fine settimana Ospedaletti si anima con la proposta di tre eventi:

Sagra del carciofo – Rimandata di una settimana per maltempo, la Sagra del Carciofo si svolgerà domenica 22 marzo a partire dalle h.12 sull'ampio marciapiede di Corso Regina Margherita. Il menu proposto dai volontari dell'associazione locale 'U Descu Siparetè' prevede un antipasto, un primo, un secondo ed un dolce al prezzo di 30 euro. Biglietteria sul Corso Regina Margherita aperta domenica a partire dalle h.10 sino ad esaurimento dei 350 posti a sedere disponibili.

Giornate FAI di Primavera – Sabato 21 e domenica 22 marzo anche Ospedaletti sarà protagonista delle 'Giornate Fai di Primavera'. Sarà infatti possibile visitare 'Casa e Collezione Laura a Villa San Luca' in via Cavour n.40. Con un contributo volontario saranno disponibili visite guidate alle h.10, h.11, h.14, h.15 e h.16. Le visite avranno una durata di circa 45 minuti e saranno distanziate tra loro di circa 10 minuti con gruppi di massimo 10/12 persone. E' possibile prenotare la visita all'indirizzo www.faicasalaura.it versando un contributo di 5 euro.

Festival delle Ragazze – Il Festival delle Ragazze fa nuovamente tappa a Ospedaletti domenica 22 marzo alle h.17 presso il centro culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta. Ospite della rassegna sarà la scrittrice Chiara Ferraris che presenterà il suo libro dal titolo “Lady Montagu” (Morellini Editore).