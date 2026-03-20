Milano-Sanremo 2026: sabato la grande classica attraversa tre regioni, Anas pronta a garantire sicurezza e viabilità

Tutto pronto per la 117ª edizione della Milano-Sanremo, ottava prova dell’UCI World Tour 2026, in programma sabato 21 marzo su un tracciato di 298 chilometri con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori. Una giornata di grande sport che attraverserà Lombardia, Piemonte e Liguria, con un imponente piano organizzativo per garantire sicurezza e regolare svolgimento della corsa.

In prima linea Anas (Gruppo FS Italiane), che assicurerà un presidio costante lungo il tratto ligure. Saranno infatti operative 17 squadre, con circa 70 operatori, 30 mezzi e due postazioni di pronto intervento distribuite nei punti più strategici, in particolare dalla discesa del Passo del Turchino fino al Poggio di Sanremo.

“Si tratta di un appuntamento di grande rilievo sportivo e territoriale – ha dichiarato Nicola Dinnella, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Liguria – che richiede un impegno organizzativo significativo. Saremo presenti lungo tutto il percorso ligure con uomini e mezzi per garantire la sicurezza della circolazione e supportare lo svolgimento della gara, in stretto coordinamento con le istituzioni locali”.

Nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Imperia, si è svolta una riunione di coordinamento tra gli enti coinvolti per definire le chiusure temporanee al traffico necessarie al passaggio degli atleti, con l’obiettivo di limitare al minimo i disagi per i cittadini. Non sono previste interruzioni permanenti alla viabilità: sarà garantito, ad esempio, il transito ad Arenzano lungo la SS 1 “Via Aurelia”, riaperta lo scorso 3 marzo dopo la frana di gennaio.

La partenza dei ciclisti è fissata alle ore 10:00 da Pavia, con arrivo previsto a Sanremo intorno alle 17:30. Dopo un primo tratto verso l’area milanese, il gruppo si ricollegherà al percorso tradizionale attraversando il Piemonte, con passaggio da Ovada e il Turchino, per poi scendere verso Genova-Voltri. Da lì, la corsa proseguirà lungo l’Aurelia toccando tutte le principali località della Riviera di Ponente, da Varazze a Savona, da Albenga a Imperia, fino al traguardo finale nella città dei fiori.