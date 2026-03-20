Sanremo Junior Italia 2026: 50 giovani talenti provenienti da 11 regioni in gara al Teatro del Casinò

Provengono da 21 province di 11 regioni italiane (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto) i 50 Semifinalisti che venerdì 20 e sabato 21 marzo disputeranno le Fasi Semifinali e la Finale di Sanremo Junior Italia, 17° edizione, al Teatro dell'Opera del Casinò Municipale di Sanremo.

Sono il frutto delle selezioni sul territorio, che hanno consentito a questi giovani cantanti fra i 6 ed i 15 anni di approdare alla Finale Nazionale, che decreterà chi porterà la bandiera dell'Italia alla Finale Mondiale di martedì 14 aprile al Teatro Ariston. Nel tempio della musica italiana, infatti, i rappresentanti di 24 nazioni europee ed extraeuropee si daranno battaglia per conquistare il Grand Prix Mondiale 2026, accompagnati dalla Sanremo Junior Orchestra, composta da 32 elementi e diretta dal M° Alessandro Scaglione.

Le Fasi Semifinali e la Finale di Sanremo Junior Italia sono iniziate questa mattina (venerdì) con un incontro fra i concorrenti ed il cantante/autore e Presidente di Giuria Franco Fasano. Poi, nel pomeriggio, le prove e, in serata, alle 21.00, la 1a Semifinale.

La mattina di domani (sabato), con inizio alle ore 10.00, si terrà la 2a Semifinale ed intorno alle 14.00 verranno comunicati i nomi dei finalisti che si esibiranno nel pomeriggio. Alle ore 16.00, infatti, prenderà il via la Finale Nazionale Italia 2026, che decreterà i primi classificati di ogni Categoria (6/9 anni, 10/12 anni e 13/15 anni), più il vincitore del Premio del Comitato Sanremo Junior ed il vincitore assoluto: il Grand Prix Italia 2026, che rappresenterà il nostro Paese alla Finale Mondiale del 14 aprile. Sia le 2 Semifinali, sia la Finale, potranno essere seguite in diretta streaming sul canale YouTube di Sanremo Junior.

A condurre i 3 spettacoli sarà Maurilio Giordana, ormai una presenza costante a Sanremo Junior, Sanremo Senior ed al GEF il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, affiancato per la prima volta da Simona Cappelli, conduttrice e social media manager.

"Grande soddisfazione anche per questa edizione" - ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, fondatore e presidente dell'evento - "poiché, malgrado i numerosi concorsi che ormai usano il nome di Sanremo senza esserne autorizzati, abbiamo avuto oltre 400 iscrizioni: ciò anche grazie alle selezioni fatte in diverse parti d'Italia".

Sanremo Junior vanta il Patrocinio Ufficiale del Comune di Sanremo. L'ingresso alle Semifinali ed alla Finale è libero fino ad esaurimento dei posti, a partire da mezz'ora prima dell'inizio.