Musica, cinema, incontri e teatro: tanti eventi animeranno Vallebona nel mese di agosto

Musica, cinema, teatro, incontri e sagre. Tanti eventi animeranno Vallebona nel mese di agosto.

Tante occasioni per vivere il borgo in compagnia. Si inizierà venerdì 1 agosto alle 21 in piazza dell'Oratorio con 'Zodiaco sotto le stelle'. Domenica 3 agosto alle 18, invece, nella chiesa di San Lorenzo andrà in scena un concerto d'organo.

Mercoledì 6 agosto alle 21 in piazza dell'Oratorio vi sarà il cinema all'aperto. Per l'occasione verrà proiettato, sotto le stelle, il film "Wonka". L'ingresso dell'evento, in collaborazione con Controtempo Associazione di intervento Culturale, è libero. Giovedì 7 agosto in piazza dell'Oratorio si terrà il concerto della banda del paese. Sabato 9 agosto e domenica 10 agosto alle 20 al campo sportivo si potranno degustare i tradizionali ravioli cu pesigu.

Mercoledì 13 agosto alle 21 in piazza dell'Oratorio tornerà il cinema all'aperto. Questa volta verrà proiettato "Inside out" mentre sabato 16 agosto alle 21.15 in piazza dell'Oratorio andrà in scena il concerto jazz: "Naviganti e Sognatori".

Mercoledì 20 agosto alle 21 in piazza dell'Oratorio vi sarà un altro appuntamento con il cinema all'aperto. Verrà proiettato "Cento Domeniche". Venerdì 22 agosto tornerà, invece, Libri all’aria - Loggia dell’Aria. Special guest dell'evento a cura del Festival delle Ragazze sarà l'autrice Roberta Schira. Sabato 23 agosto dalle 18 in piazza dei 4 Elementi verrà proposta "L'anciua in se crote".

Mercoledì 27 agosto alle 21 in piazza dell'Oratorio vi sarà l'ultimo appuntamento con il cinema all'aperto. Verrà proposto come film: "Chocolat". Sabato 30 agosto andrà, invece, in scena lo spettacolo teatrale "Alla scoperta di Giorgio Gaber" con la regia di Silvia Villa.

L'ultimo appuntamento dell'estate sarà domenica 7 settembre alle 18 nella chiesa di San Lorenzo con un concerto d'organo.