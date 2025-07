"Zodiaco sotto le stelle", a Vallebona viaggio tra le costellazioni con l'astrologo Vincenzo Laganà (Foto)

Un viaggio mozzafiato tra le costellazioni dello Zodiaco con l'astrologo Vincenzo Laganà, volto noto di Almanacco del Giorno Dopo su Rai 2 al fianco di Drusilla Foer, verrà proposto venerdì 1 agosto alle 21 in piazza XX Settembre a Vallebona.

"Preparatevi a una serata magica sotto il cielo stellato di Vallebona" - fa sapere l'astrologo Vincenzo Laganà - "Scoprite i misteri delle stelle e lasciatevi sorprendere dal momento astrale epocale che potrebbe aiutare ciascuno con input importanti per ogni segno dello zodiaco! In uno scenario incantevole come il borgo di Vallebona. Questa serata unisce la magia del cosmo al fascino di un luogo senza tempo. Non mancate, soprattutto, aggiungete un posto a sedere con un amico/a del cuore".

"Perché partecipare? E' un’esperienza unica per esplorare i segreti dello Zodiaco nell'atmosfera suggestiva del borgo di Vallebona, perfetto per una serata sotto le stelle" - sottolinea - "L'ingresso è libero per tutti gli amanti dell’astrologia e della bellezza e dell'amore universale. Non perdete questa occasione per vivere un’esperienza indimenticabile!".