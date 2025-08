Festival di Sanremo: la Fimi chiede al Comune più impegni economici "Servono investimenti sulle infrastrutture"

Le notizie degli ultimi giorni hanno tranquillizzato gli operatori turistici e commerciali di Sanremo, sul futuro del Festival che è rimane l’appuntamento più importante sul piano economico per la città dei fiori.

Ma, in attesa dell’ok definitivo all’accordo Rai-Comune, sul fronte nazionale tornano a bollire le acque sulla kermesse canora matuziana. Mentre non vengono nutriti dubbi sull’edizione 2026, per la quale Carlo Conti sta già lavorando, qualche preoccupazione è emersa nelle ultime ore dopo l’incontro che si è svolto tra il Ceo della Fimi, Enzo Mazza, e l’Amministratore delegato di viale Mazzini, Giampaolo Rossi.

In una dichiarazione rilasciata alle agenzie, infatti, Mazza ha evidenziano l’importanza della centralità della Rai per l’industria musicale, nell’ambito del Festival: “Ne deve essere consapevole anche il Comune di Sanremo” ha detto Mazza, secondo il quale palazzo Bellevue dovrà assumersi impegni economici e di sviluppo infrastrutturale per garantire soddisfazione a tutti gli enti e gli ‘attori’ dell’importantissima manifestazione.

Mazza, in modo chiaro ha confermato: “In caso contrario esiste il concreto rischio di disimpegno della parte discografica”. Mazza ha anche sostenuto nelle ultime dichiarazioni rilasciate che, secondo lui, la città dei fiori non si presente in modo impeccabile, a partire dall’Ariston per arrivare agli alberghi e, su questo, il Comune non avrebbe investito negli ultimi anni.