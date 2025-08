Cucina con i fiori: Gnocchetti con gamberi, zucchine trombetta e nasturzio

L’estate invita a portare in tavola piatti leggeri, colorati e profumati. Con il caldo aumenta il desiderio di freschezza, e i fiori eduli si rivelano alleati perfetti: regalano eleganza, sorprendono il palato e aggiungono un tocco creativo a ogni ricetta. Tra i fiori più versatili in cucina, il nasturzio (Tropeolum majus) è un vero protagonista. Con i suoi colori brillanti — dal giallo sole all’arancione acceso, fino al rosso intenso — e il sapore deciso che ricorda la rucola o il ravanello, dona vivacità tanto alla vista quanto al gusto. Perfetto per chi ama sperimentare con ingredienti naturali ma fuori dal comune, il nasturzio si sposa meravigliosamente con le zucchine trombetta e i gamberi in questo piatto estivo, cremoso e profumato.

Gnocchetti con gamberi, zucchine trombetta e nasturzio

Per 2 persone

250 g di gnocchetti di patate; 200 g di gamberi sgusciati; 1 zucchina trombetta; Panna vegetale o brodo leggero per mantecare; Fiori e foglie di nasturzio (eduli e non trattati); olio extravergine di oliva, sale, pepe

Procedimento

Taglia la zucchina a rondelle sottili e falle stufare in padella con un filo d’olio. Unisci i gamberi e cuocili per pochi minuti, finché diventano rosati. Cuoci gli gnocchetti in acqua salata, scolandoli direttamente nella padella. Manteca con un po’ di panna vegetale o con qualche cucchiaio di brodo per ottenere una consistenza cremosa. Regola di sale e pepe.

A fuoco spento, aggiungi fiori e foglie di nasturzio: il loro aroma fresco e leggermente piccante regalerà al piatto un finale sorprendente. Servi subito.

Il consiglio : scegli sempre fiori eduli certificati, coltivati senza pesticidi. Aggiungili a crudo, poco prima di servire, per preservarne intatti colore, profumo e consistenza.