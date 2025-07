Ventimiglia, Leuzzi: "Palme mai annaffiate, marciapiedi e carreggiata pericolosi. Corso Genova è in completo abbandono"

"Chiediamo al sindaco e all'amministrazione di mettere subito mano su corso Genova, quartiere di Nervia, la porta di levante della nostra città" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Alessandro Leuzzi, in visita nel quartiere di Nervia a Ventimiglia, sottolineando le problematiche di corso Genova.

La zona, secondo diverse segnalazioni, in completo abbandono. "Tra le segnalazioni che ci hanno fatto i residenti dobbiamo rilevare che le palme, pochissime oramai rimaste, non vengono quasi mai annaffiate" - sottolinea Leuzzi - "La stragrande maggioranza delle palme sono state tagliate senza mai essere sostituite. I marciapiedi sono mancanti di piastrelle e anche pericolosi per i pedoni. Inoltre, nella carreggiata adibita alle automobili sono presenti moltissime buche che andrebbero prese in considerazione e riparate".

"Oltretutto ci troviamo nell'unica zona archeologica della città, molto frequentata dai turisti" - afferma Leuzzi - "Visto e considerato che la sicurezza e il decoro sono un cavallo di battaglia dell'amministrazione in carica chiediamo di intervenire al più presto su corso Genova".