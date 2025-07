Psr, sopralluogo del vicepresidente Piana a Borgomaro per i lavori di riqualificazione a Candeasco (foto)

Questa mattina il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha effettuato un sopralluogo a Borgomaro, nella frazione di Candeasco, per verificare l’avanzamento dei lavori di riqualificazione del centro storico. L’intervento riguarda il rifacimento della strada di accesso al centro storico, nei tratti inferiore e superiore, e degli impianti sottostanti. I lavori sono sostenuti grazie alla Sottomisura 7.2 del PSR Liguria 2014–2022.



“È stato un sopralluogo molto positivo – dichiara il vicepresidente Piana – Si tratta di un progetto concreto e fondamentale per la viabilità e i servizi locali, realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria e amministrazione comunale, con un contributo ammesso di 292mila euro. Un investimento importante che si inserisce in una visione più ampia di rilancio dell’entroterra e valorizzazione del patrimonio architettonico e identitario dei nostri borghi. Regione Liguria – conclude Piana - continua a sostenere le comunità dell’entroterra e le amministrazioni locali che, come quella di Borgomaro, lavorano con determinazione e visione per il bene delle proprie comunità”.



“Grazie a questo importante finanziamento, per cui ringraziamo il vicepresidente Piana e la Regione Liguria – ha dichiarato il sindaco di Borgomaro, Massimiliano Mela – siamo riusciti a intervenire in maniera risolutiva sul borgo, restituendogli decoro e funzionalità, e soprattutto a mettere mano allo storico acquedotto di Candeasco, che aveva oltre cinquant’anni e necessitava da tempo di un’opera di risistemazione”.



Nel triennio 2022–2024, al Comune di Borgomaro sono stati inoltre assegnati complessivamente oltre 120mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), con interventi previsti per la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dei servizi a favore delle comunità montane.