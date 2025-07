Centrali 118: riforma sanitaria approvata in Liguria, tra consenso e polemiche

Oggi in Consiglio Regionale è stata approvata la modifica al Piano Sociosanitario della Regione Liguria. “Un passaggio significativo per migliorare l’organizzazione e la prossimità dei servizi sanitari, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle Centrali Operative del 118, elemento chiave per una sanità più vicina alle persone”. A dirlo è il Consigliere regionale Veronica Russo che continua: “Alcune forze di opposizione hanno contestato un presunto mancato coinvolgimento dei territori nel processo decisionale. Una critica che, alla prova dei fatti, non trova riscontro: la proposta è stata presentata e discussa nelle sedi istituzionali competenti, e ha ricevuto l'approvazione unanime di tutti i rappresentanti coinvolti”.

“In particolare, nel corso della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Sociosanitaria del 4 luglio 2025, il progetto di riorganizzazione delle centrali del 118 è stato esposto in modo dettagliato da Regione Liguria, ottenendo pareri favorevoli da parte di tutti i delegati territoriali presenti. Tra questi in relazione alla nostra provincia il Vicesindaco e Assessore Dr. Fulvio Fellegara, i rappresentanti di ASL 1, mentre per ASL 3 la delegata dello stesso sindaco di Genova Silvia Salis”.

“Questo percorso è stato condiviso, trasparente e orientato all’efficienza – aggiunge Russo –. È curioso notare come alcune opposizioni continuino a sostenere che non ci sia stato confronto, mentre i rappresentanti territoriali – compresi quelli dei loro stessi Comuni – confermano l’esatto contrario. Lavoriamo ogni giorno per migliorare la sanità pubblica, ascoltando i territori e agendo con responsabilità. Le critiche sono legittime, ma per essere utili devono basarsi sui fatti”.