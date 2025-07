Sanremo, successo per la prima serata di "Festival Story 2025" a Pian di Nave: 34 interpreti celebrano la storia del Festival (Foto)

Si è aperta ieri sera a Pian di Nave l’edizione 2025 di Festival Story – Finali Nazionali, l’evento che omaggia la storia del Festival di Sanremo attraverso musica, narrazione e immagini. Un format che ha conquistato il pubblico sin dalla prima serata, grazie al talento dei 34 interpreti in gara.

A impreziosire l’evento, la presenza del Sindaco Alessandro Mager e dell’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni: in particolare il primo cittadinoha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di iniziative culturali come questa e ha espresso ottimismo riguardo alla trattativa in corso con la Rai per il futuro del Festival di Sanremo, lasciando intendere che una conclusione positiva potrebbe essere vicina.

L’appuntamento con la seconda serata di Festival Story 2025 è fissato per mercoledì 3 settembre, sempre a Pian di Nave, per un nuovo viaggio tra musica, memoria e passione sanremese.