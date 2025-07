Gio..Can..Do con Ubac': in piazzale Chierotti ad Arma di Taggia il 3 agosto sfilata cinofila

'Gio..Can..Do con Ubac': questo il titolo dell'evento che si svolgerà il 3 agosto alle 21 ad Arma di Taggia in piazzale Chierotti. Ci sarà un sfilata cinofila aperta a tutti gli amici a 4 zampe e non. Presenti anche i veterinari dello studio Riello-Bottino, le guardie zoofile Enpa per rispondere alle domande della cittadinanza.

Parteciperanno infine le 'Gioie di Maura' di Arma di Taggia. Il programma prevede: alle 20.30 l'iscrizione partecipanti, alle 21 l'apertura della manifestazione e, alle 23 premiazione e saluti.