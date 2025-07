Riva Ligure: questa sera il 'Mago della Juventus' si esibisce in piazza della Chiesa

Mago Maninó di esibisce questa sera, lunedì, alle 21,15 nella piazza della Chiesa di Riva Ligure. Conosciuto anche come "Il Mago della Juventus", poiché allietava i calciatori bianconeri, con le sue magíe (quando erano in ritiro), piemontese, il prestigiatore e illusionista fu protagonista, proprio a Riva, lo scorso anno, di una serata memorabile. Tanto da essere stato richiamato dal vicesindaco Francesco Benza.

Questa sera riserverà uno spazio anche ai bambini per poi prodursi in performance al limite dell'impossibile con la ripetizione di numeri che fecero di Houdini, il più celebre mago di tutti i tempi. Maninó, sposato, un figlio che ha giocato a calcio e un nipote promessa del tennis, da qualche tempo ha preso casa anche in Riviera, a Bordighera, che (innamorato della Riviera) raggiunge sempre più spesso.