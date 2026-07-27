Beni confiscati alle mafie, il Consiglio regionale porta il fondo a 700mila euro: approvato all'unanimità l'emendamento

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità un emendamento che incrementa di 100mila euro il fondo destinato al recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, portando così la dotazione complessiva per il 2026 a 700mila euro. La modifica è stata inserita nel disegno di legge sull'assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria 2026-2028, grazie a una proposta presentata dal Partito Democratico e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza. Il provvedimento è stato votato durante la seduta del Consiglio regionale dedicata, tra gli altri temi, al rendiconto generale 2025, all'assestamento di bilancio, al Documento economico-finanziario regionale (Defr) 2027-2029 e al disegno di legge di adeguamento dell'ordinamento regionale.

Le risorse saranno destinate agli enti locali liguri ai quali sono stati assegnati beni confiscati oppure che hanno pratiche di destinazione in corso presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). L'obiettivo è contribuire ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili, affinché possano essere restituiti alla collettività attraverso finalità sociali, istituzionali o di interesse pubblico. La misura si inserisce nel quadro della legge regionale 7/2012 sulla prevenzione del crimine organizzato e mafioso, che prevede il sostegno della Regione ai Comuni per il riutilizzo dei beni sottratti alle mafie. Dopo l'assenza di finanziamenti nel 2025, il fondo era stato ripristinato per il 2026 e ora viene ulteriormente rafforzato.

Andrea Orlando, presidente della VI Commissione Antimafia del Consiglio regionale, ha evidenziato l'importanza dell'intervento. "Si tratta di un'esigenza manifestata da tempo per consentire ai Comuni di far fronte alla gestione, al recupero e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'accoglimento di questo emendamento rappresenta un risultato importante, sia dal punto di vista amministrativo sia da quello simbolico: un atto concreto per sostenere i Comuni e rafforzare i presìdi di legalità sui territori, trasformando i beni sottratti alle mafie in un patrimonio restituito alla collettività", ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico, sottolineando come il rifinanziamento del fondo rappresenti una risposta concreta alle esigenze degli enti locali.

Soddisfazione anche da parte della vicepresidente della VI Commissione Antimafia, Veronica Russo, che ha rimarcato il valore del riutilizzo sociale degli immobili confiscati. "Il contrasto alle mafie passa anche dalla capacità delle istituzioni di restituire alle comunità i beni confiscati alla criminalità organizzata. Per questo considero positivo ogni intervento che rafforzi gli strumenti a disposizione degli enti locali per il recupero e il riutilizzo sociale di questi immobili. Come vicepresidente della Commissione Antimafia ho sempre sostenuto la necessità di garantire continuità ai finanziamenti previsti dalla legge regionale, tanto da presentare nei mesi scorsi un ordine del giorno che andava proprio in questa direzione. Su questi temi non dovrebbero esistere divisioni politiche: trasformare un bene sottratto alle mafie in uno spazio al servizio dei cittadini significa affermare concretamente la presenza dello Stato e la cultura della legalità", ha concluso.