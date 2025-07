Sanremo, Damiano denuncia: “A Strada San Martino rete fognaria ancora irrisolta, servono interventi definitivi"

Il consigliere comunale Marco Damiano torna a interessarsi della situazione di strada San Martino, evidenziando come il grave problema della rete fognaria non sia stato ancora risolto, sebbene la via sia stata chiusa per oltre due mesi.

"A dimostrare che il problema persiste - afferma Damiano - ci sono diversi segnali: i ripetuti interventi di Riviera Spurghi, il cattivo odore che si percepisce passeggiando lungo la strada e le fuoriuscite di liquami che ancora si verificano. Oggi ho comunque appreso - continua - che Rivieracqua si appresta a riaprire il cantiere, un segnale che riafferma quanto già detto in precedenza: il problema della rete fognaria non è ancora stato risolto".

L'auspicio del consigliere è che questa volta i lavori vengano eseguiti in maniera definitiva, senza lasciare margini di incertezza. Inoltre spera che una volta terminate le operazioni il manto stradale venga riasfaltato in modo uniforme, eliminando avvallamenti "che potrebbero causare problemi in futuro".

"Continuerò a monitorare la situazione - conclude Damiano - chiedendo interventi concreti e duraturi per garantire la salute, la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini".